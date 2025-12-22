Як працюватимуть "Укрпошта" та "Нова пошта" наприкінці року: графік на свята

"Укрпошта" оприлюднила графік роботи відділень у період різдвяних та новорічних свят наприкінці року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на очільника "Укрпошти" Ігоря Смлянського.

24 та 25 грудня "Укрпошта" і всі її відділення працюватимуть у звичайному режимі. 31 грудня буде скорочений робочий день.

1 січня оголошено вихідним днем, а вже з 2 січня відділення "Укрпошти" відновлять роботу за стандартним графіком.

У компанії також нагадують, що 24 грудня — останній день прийому заяв за програмою "Зимова підтримка". Подати документи через "Укрпошту" вже встигли понад 1,7 млн українців, тож громадян закликають не відкладати звернення на останній момент.

Крім того, завершується період оформлення філателістичного абонемента "Укрпошти" на 2026 рік, який дає змогу отримувати всі ексклюзивні поштові випуски. Цього тижня вийде остання марка 2025 року — різдвяна. Придбати її можна в онлайн-маркеті "Укрпошти".

Що стосується "Нової пошти", то компанія опублікувала карту з годинами роботи більшості відділень.

Додамо, уряд продовжив термін використання коштів за програмою “Зимова підтримка” для українців, які оформили виплату через “Укрпошту”. Тепер отримані кошти можна витратити до кінця лютого 2026 року, а не лише протягом грудня та січня.