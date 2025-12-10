- Категорія
Зимова підтримка: уряд продовжив термін використання виплат через "Укрпошту" до кінця лютого
Уряд продовжив термін використання коштів за програмою “Зимова підтримка” для українців, які оформили виплату через “Укрпошту”. Тепер отримані кошти можна витратити до кінця лютого 2026 року, а не лише протягом грудня та січня.
Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба компанії.
"Це стосується всіх українців, які отримали допомогу через "Укрпошту" - як тих, хто оформлював заявку у відділенні, так і пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат, яким кошти зарахували автоматично", - йдеться в повідомленні.
Заявки на оформлення допомоги приймають у кожному відділенні Укрпошти до 24 грудня включно.
Для оформлення виплати необхідно мати такі документи:
- паспорт або інший документ, що посвідчує особу;
- ідентифікаційний код (РНОКПП) або відмітку в паспорті про його відсутність;
- для дітей - заявку подають батьки окремо на кожну дитину, надаючи свідоцтво про народження;
- для законних представників - документ, що посвідчує особу опікуна, а також документ, який підтверджує призначення опіки над одержувачем допомоги.
Куди можна витратити кошти
Після зарахування коштів АТ "Укрпошта" проінформує про можливість їх використання за допомогою SMS-повідомлення.
Отриману виплату можна використати у відділенні "Укрпошти" для:
- оплати комунальних та поштових послуг;
- купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва;
- передплати друкованих видань — газет чи журналів;
- благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.
Уряд розраховує, що програмою скористаються від 10 до 14 млн українців. Очікувані витрати з бюджету становитимуть близько 14 млрд грн.