Новости
Дата публикации
Зимняя поддержка: правительство продлило срок использования выплат через "Укрпочту" до конца февраля

Укрпочта
Правительство изменило правила для получателей "Зимней поддержки" / Укрпочта

Правительство продлило срок использования средств по программе "Зимняя поддержка" для украинцев, оформивших выплату через "Укрпочту". Теперь полученные средства можно потратить до конца февраля 2026, а не только в течение декабря и января.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Это касается всех украинцев, получивших помощь через "Укрпочту" - как оформлявших заявку в отделении, так и пенсионеров и получателей социальных выплат, которым средства зачислили автоматически", - говорится в сообщении.

Заявки на оформление помощи принимаются в каждом отделении "Укрпочты" до 24 декабря включительно.

Для оформления выплаты необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
  • идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;
  • для детей - заявку подают родители отдельно на каждого ребенка, предоставляя свидетельство о рождении;
  • для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна, а также документ, подтверждающий назначение опеки над получателем помощи.

Куда можно потратить деньги

После зачисления средств АО "Укрпочта" проинформирует о возможности их использования посредством SMS-сообщения.

Полученную выплату можно использовать в отделении "Укрпочты" для:

  • оплаты коммунальных и почтовых услуг;
  • покупки товаров или заказ лекарственных средств украинского производства;
  • подписки на печатные издания — газеты или журналы;
  • благотворительных взносов, в том числе в поддержку ВСУ.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько