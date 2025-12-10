Зимняя поддержка: правительство продлило срок использования выплат через "Укрпочту" до конца февраля

Правительство продлило срок использования средств по программе "Зимняя поддержка" для украинцев, оформивших выплату через "Укрпочту". Теперь полученные средства можно потратить до конца февраля 2026, а не только в течение декабря и января.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

"Это касается всех украинцев, получивших помощь через "Укрпочту" - как оформлявших заявку в отделении, так и пенсионеров и получателей социальных выплат, которым средства зачислили автоматически", - говорится в сообщении.

Заявки на оформление помощи принимаются в каждом отделении "Укрпочты" до 24 декабря включительно.

Для оформления выплаты необходимо иметь следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код (РНОКПП) или отметку в паспорте о его отсутствии;

для детей - заявку подают родители отдельно на каждого ребенка, предоставляя свидетельство о рождении;

для законных представителей – документ, удостоверяющий личность опекуна, а также документ, подтверждающий назначение опеки над получателем помощи.

Куда можно потратить деньги

После зачисления средств АО "Укрпочта" проинформирует о возможности их использования посредством SMS-сообщения.

Полученную выплату можно использовать в отделении "Укрпочты" для:

оплаты коммунальных и почтовых услуг;

покупки товаров или заказ лекарственных средств украинского производства;

подписки на печатные издания — газеты или журналы;

благотворительных взносов, в том числе в поддержку ВСУ.

Правительство рассчитывает, что программой воспользуются от 10 до 14 млн украинцев. Ожидаемые расходы из бюджета составят около 14 млрд грн.