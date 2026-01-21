Как легально хранить горючее для генератора: налоговая объяснила простые правила

Сегодня работающий генератор — это не только техническое решение, но и фундамент стабильности бизнеса и общенациональной выносливости. Налоговики подготовили ряд рекомендаций по безопасному и легальному хранению горючего для таких устройств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Хранение топлива без лицензий и разрешений

В период военного положения в Украине действуют максимально лояльные требования к хранению топлива для генераторов.

Каждое предприятие имеет право хранить до 2 000 литров топлива на каждом отдельном объекте без получения лицензий, разрешительных документов или других административных услуг.

Это правило позволяет оперативно создавать необходимые запасы энергоресурсов для бесперебойной деятельности.

Простая процедура для больших объемов

В случаях, когда потребности бизнеса превышают лимит в 2 000 литров, введен декларативный принцип.

Плательщику достаточно подать декларацию о хранении горючего в территориальный орган налоговой службы. Документ составляется в произвольной форме и может быть отправлен как в бумажном, так и в электронном виде.

Главное преимущество в том, что право на хранение больших объемов горючего возникает мгновенно — с момента подачи декларации, без ожидания каких-либо согласований или решений.

Что обязательно должно быть в декларации:

Данные о субъекте: название компании (или ФИО предпринимателя), код ЕГРПОУ (или РНОКПП), местонахождение.

название компании (или ФИО предпринимателя), код ЕГРПОУ (или РНОКПП), местонахождение. Технические данные: общая емкость резервуаров и емкостей, используемых для хранения.

общая емкость резервуаров и емкостей, используемых для хранения. Адрес: фактическое местонахождение этих емкостей.

Напомним, перебои с электроснабжением усложняют операционную деятельность для большинства компаний (80%), и только пятая часть (20%) отметила, что отключения света не отразились на их работе. Среди основных последствий отключений компании чаще всего называют рост себестоимости продукции (61%) и изменение графиков работы (58%), что сопровождается падением объемов производства или предоставлением услуг (50%) и простоями (48%).