Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,25

--0,02

EUR

50,72

+0,42

Наличный курс:

USD

43,43

43,30

EUR

50,90

50,70

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Как легально хранить горючее для генератора: налоговая объяснила простые правила

генератор
Государство упростило требования к хранению горючего для генераторов / Depositphotos

Сегодня работающий генератор — это не только техническое решение, но и фундамент стабильности бизнеса и общенациональной выносливости. Налоговики подготовили ряд рекомендаций по безопасному и легальному хранению горючего для таких устройств.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины.

Хранение топлива без лицензий и разрешений

В период военного положения в Украине действуют максимально лояльные требования к хранению топлива для генераторов.

Каждое предприятие имеет право хранить до 2 000 литров топлива на каждом отдельном объекте без получения лицензий, разрешительных документов или других административных услуг.

Это правило позволяет оперативно создавать необходимые запасы энергоресурсов для бесперебойной деятельности.

Простая процедура для больших объемов

В случаях, когда потребности бизнеса превышают лимит в 2 000 литров, введен декларативный принцип.

Плательщику достаточно подать декларацию о хранении горючего в территориальный орган налоговой службы. Документ составляется в произвольной форме и может быть отправлен как в бумажном, так и в электронном виде.

Главное преимущество в том, что право на хранение больших объемов горючего возникает мгновенно — с момента подачи декларации, без ожидания каких-либо согласований или решений.

Что обязательно должно быть в декларации:

  • Данные о субъекте:   название компании (или ФИО предпринимателя), код ЕГРПОУ (или РНОКПП), местонахождение.
  • Технические данные:   общая емкость резервуаров и емкостей, используемых для хранения.
  • Адрес:   фактическое местонахождение этих емкостей.

Напомним, перебои с электроснабжением усложняют операционную деятельность для большинства компаний (80%), и только пятая часть (20%) отметила, что отключения света не отразились на их работе. Среди основных последствий отключений компании чаще всего называют рост себестоимости продукции (61%) и изменение графиков работы (58%), что сопровождается падением объемов производства или предоставлением услуг (50%) и простоями (48%).

Автор:
Татьяна Бессараб