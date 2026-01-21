Як легально зберігати пальне для генератора: податкова пояснила прості правила

Сьогодні працюючий генератор — це не лише технічне рішення, а фундамент стабільності бізнесу та загальнонаціональної витривалості. Податківці підготували низку рекомендацій щодо безпечного та легального зберігання пального для таких пристроїв.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Державна податкова служба України.

Зберігання пального без ліцензій та дозволів

На період воєнного стану в Україні діють максимально лояльні вимоги до зберігання палива для генераторів.

Кожен суб'єкт господарювання має право зберігати до 2 000 літрів пального на кожному окремому об’єкті без отримання ліцензій, дозвільних документів чи інших адміністративних послуг.

Це правило дозволяє оперативно створювати необхідні запаси енергоресурсів для безперебійної діяльності.

Проста процедура для великих обсягів

У випадках, коли потреби бізнесу перевищують ліміт у 2 000 літрів, запроваджено декларативний принцип.

Платнику достатньо подати декларацію про зберігання пального до територіального органу податкової служби. Документ складається у довільній формі та може бути надісланий як у паперовому, так і в електронному вигляді.

Головною перевагою є те, що право на зберігання великих обсягів пального виникає миттєво — з моменту подання декларації, без очікування будь-яких погоджень чи рішень.

Що обов'язково має бути в декларації:

Дані про суб’єкта: назва компанії (або ПІБ підприємця), код ЄДРПОУ (або РНОКПП), місцезнаходження.

назва компанії (або ПІБ підприємця), код ЄДРПОУ (або РНОКПП), місцезнаходження. Технічні дані: загальна місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання.

загальна місткість резервуарів та ємностей, що використовуються для зберігання. Адреса: фактичне місцезнаходження цих ємностей.

Нагадаємо, перебої з електропостачанням ускладнюють операційну діяльність для більшості компаній (80%), і лише п’ята частина (20%) зазначила, що відключення світла не позначилися на їхній роботі. Серед основних наслідків відключень компанії найчастіше називають зростання собівартості продукції (61%) та зміну графіків роботи (58%), що супроводжується падінням обсягів виробництва чи наданням послуг (50%) і простоями (48%).