Как тарифные войны меняют экономику и что ждать рынка труда: прогноз НБУ

Тарифные войны оказывают существенное влияние на экономику Украины и ситуацию на рынке труда.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

О состоянии экономики

Украинская экономика продолжает восстанавливаться, невзирая на вызовы, связанные с войной. В 2024 году реальный ВВП вырос на 2,9% и рост сохранялся в начале 2025 года. Стабильная работа энергосистемы, обеспеченная усилиями ВСУ, энергетиков и благоприятными погодными условиями, позволила стране пройти отопительный сезон без значительных затруднений. В то же время, новые российские удары по объектам газовой инфраструктуры создали риски, из-за которых Украина, вероятно, будет вынуждена частично компенсировать собственное газовое производство импортом.

Что касается влияния внешней торговой политики, новые тарифы США не имели существенного эффекта для Украины, поскольку американский рынок не является ключевым для отечественного экспорта. Более того, уровень тарифов для украинских товаров ниже, чем для большинства других стран. Хотя глобальные торговые конфликты могут осложнить выход украинской продукции на другие рынки, вероятно, это носит лишь временный характер. Снижение цен на нефть в результате ожидаемого замедления мировой экономики может даже положительно отразиться на Украине благодаря удешевлению энергоресурсов.

Нацбанк прогнозирует рост экономики Украины на 3-4% в 2025-2027 годах. Основными факторами развития станут хорошие урожаи, уменьшение дефицита электроэнергии, а также увеличение оборонных заказов. Важную роль в восстановлении продолжит играть международная поддержка – в 2025 году ожидается рекордный объем внешней помощи на уровне 55 млрд долл.

Что с рабочими местами и зарплатами

Ситуация на рынке труда в Украине остается сложной, но в то же время показывает признаки активизации. Бизнес активно открывает новые вакансии и ищет работников, однако кадровый дефицит продолжает являться главным барьером для развития. Из-за острой конкуренции квалифицированным специалистам компании вынуждены повышать заработные платы. В 2024 году реальные зарплаты выросли более чем на 15%, и эта тенденция сохраняется в 2025 году. Такие данные предоставляет Госстат.

Несмотря на вызовы, связанные с войной, в частности, миграцию и мобилизацию, ситуация с нехваткой кадров несколько улучшилась. Бизнес начал активнее привлекать к работе представителей менее активных групп населения — студентов, пенсионеров, людей с инвалидностью и ветеранов. Это отчасти помогает компенсировать кадровые потери.

Впрочем, проблемы с рынком труда будут оставаться актуальными еще долго. После войны Украине потребуется значительное количество работников для восстановления страны. Усложнять ситуацию будут также региональные дисбалансы и структурные изменения в экономике. Поэтому важной задачей станет возвращение трудовых мигрантов, поддержка ветеранов в переходе к мирной жизни, а также активное перепрофилирование и обучение кадров как со стороны государства, так и бизнеса.

Что с ценами?

Инфляция в Украине росла в последние месяцы, и весной цены были на 15% выше, чем год назад. Основные причины — слабые урожаи 2023 года, рост акцизов, удорожание электроэнергии из-за атак на энергосистему и повышение расходов бизнеса на оплату труда из-за дефицита кадров.

Впрочем, НБУ прогнозирует замедление инфляции летом и ее понижение до однозначного уровня до конца года. Этому будут способствовать лучшие урожаи, стабильность на валютном рынке, удешевление нефти и монетарные меры. Ожидается, что инфляция будет составлять 8,7% в 2025 году и достигнет 5% в 2026 году.

Напомним, в Украине фиксируется рост инфляции, однако в ближайшее время ожидается ее замедление. Для сохранения сбережений НБУ предлагает целый ряд финансовых инструментов, которые помогут гражданам защитить средства в условиях экономической нестабильности.