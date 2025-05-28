Як тарифні війни змінюють економіку та що чекати на ринку праці: прогноз НБУ

Тарифні війни суттєво впливають на економіку України та ситуацію на ринку праці. У Національному банку аналізують, як ці зовнішньоекономічні виклики впливають на темпи зростання економіки в перспективі, які тенденції наразі формуються на ринку праці та чого слід очікувати найближчим часом.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Про стан економіки

Українська економіка продовжує відновлюватися, незважаючи на виклики, пов’язані з війною. У 2024 році реальний ВВП зріс на 2,9%, і зростання зберігалося на початку 2025 року. Стабільна робота енергосистеми, забезпечена зусиллями ЗСУ, енергетиків і сприятливими погодними умовами, дозволила країні пройти опалювальний сезон без значних труднощів. Водночас нові російські удари по об’єктах газової інфраструктури створили ризики, через які Україна, ймовірно, буде змушена частково компенсувати власне газове виробництво імпортом.

Що стосується впливу зовнішньої торговельної політики, нові тарифи США не мали суттєвого ефекту для України, оскільки американський ринок не є ключовим для вітчизняного експорту. Більше того, рівень тарифів для українських товарів нижчий, ніж для більшості інших країн. Хоча глобальні торговельні конфлікти можуть ускладнити вихід української продукції на інші ринки, ймовірно, це матиме лише тимчасовий характер. Зниження цін на нафту внаслідок очікуваного уповільнення світової економіки може навіть позитивно позначитися на Україні завдяки здешевленню енергоресурсів.

Нацбанк прогнозує зростання економіки України на 3–4% у 2025–2027 роках. Основними чинниками розвитку стануть хороші врожаї, зменшення дефіциту електроенергії, а також збільшення оборонних замовлень. Важливу роль у відновленні продовжить відігравати міжнародна підтримка – у 2025 році очікується рекордний обсяг зовнішньої фінансової допомоги на рівні 55 мільярдів доларів США.

Що з робочими місцями та зарплатами

Ситуація на ринку праці в Україні залишається складною, але водночас демонструє ознаки активізації. Бізнес активно відкриває нові вакансії та шукає працівників, однак кадровий дефіцит продовжує бути головним бар’єром для розвитку. Через гостру конкуренцію за кваліфікованих спеціалістів компанії змушені підвищувати заробітні плати. У 2024 році реальні зарплати зросли більш ніж на 15%, і ця тенденція зберігається у 2025-му. Такі дані надає Держстат.

Попри виклики, пов’язані з війною, зокрема міграцію та мобілізацію, ситуація з нестачею кадрів дещо покращилася. Бізнес почав активніше залучати до роботи представників раніше менш активних груп населення — студентів, пенсіонерів, людей з інвалідністю та ветеранів. Це частково допомагає компенсувати кадрові втрати.

Втім, проблеми з ринком праці залишатимуться актуальними ще тривалий час. Після війни Україні знадобиться значна кількість працівників для відбудови країни. Ускладнюватимуть ситуацію також регіональні дисбаланси та структурні зміни в економіці. Тому важливим завданням стане повернення трудових мігрантів, підтримка ветеранів у переході до мирного життя, а також активне перепрофілювання і навчання кадрів як з боку держави, так і бізнесу.

Що з цінами?

Інфляція в Україні зростала останні місяці, і навесні ціни були на 15% вищими, ніж рік тому. Основні причини — слабкі врожаї 2023 року, зростання акцизів, подорожчання електроенергії через атаки на енергосистему та підвищення витрат бізнесу на оплату праці через дефіцит кадрів.

Втім, НБУ прогнозує уповільнення інфляції влітку та її зниження до однозначного рівня до кінця року. Цьому сприятимуть кращі врожаї, стабільність на валютному ринку, здешевлення нафти та монетарні заходи. Очікується, що інфляція становитиме 8,7% у 2025 році й досягне 5% у 2026-му.

Нагадаємо, в Україні фіксується зростання інфляції, однак найближчим часом очікується її уповільнення. Для збереження заощаджень НБУ пропонує низку фінансових інструментів, що допоможуть громадянам захистити кошти в умовах економічної нестабільності.