Как в Украине будут использовать трофейную технику и вооружение

Кабинет Министров утвердил обновленный порядок работы с трофейным военным имуществом. Документ устанавливает четкие правила его передачи, использования и экспорта в рамках международных договоров, что должно ускорить привлечение такого ресурса к оборонным потребностям и усилить сотрудничество с международными партнерами.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Использование трофейного военного имущества

Новые положения определяют четкий механизм его передачи и создают правовую основу для эффективного использования в интересах обороны и международного взаимодействия.

Документ регламентирует случаи, когда трофейное имущество может передаваться, а также порядок подобных процедур. Отдельно предусмотрена возможность экспорта трофейного вооружения и техники государственными заказчиками в рамках международных договоров без необходимости получения дополнительных разрешений.

По словам заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталия Кондратива, новый подход формирует прозрачную систему принятия решений по использованию трофейного имущества. Это позволит более оперативно привлекать его к потребностям обороны, а также использовать для развития производства, ремонта и модернизации техники. Кроме того, расширяются возможности международного сотрудничества в области безопасности.

Реализация решения должна ускорить интеграцию трофейного имущества в оборонные процессы, усилить производственные возможности и расширить партнерство Украины с другими государствами.

Напомним, Министерство обороны совместно с Генштабом запускает программу Логистический локдаун, направленную на масштабирование middle strike-ударов по тылу российской армии. В рамках первого этапа на закупку современных средств поражения для наиболее эффективных подразделений уже было выделено дополнительные 5 млрд грн.