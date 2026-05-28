Як в Україні використовуватимуть трофейну техніку та озброєння

Кабінет міністрів затвердив оновлений порядок роботи з трофейним військовим майном. Документ встановлює чіткі правила його передачі, використання та експорту в межах міжнародних договорів, що має прискорити залучення такого ресурсу до оборонних потреб і посилити співпрацю з міжнародними партнерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Використання трофейного військового майна

Нові положення визначають чіткий механізм його передачі та створюють правову основу для ефективного використання в інтересах оборони держави та міжнародної взаємодії.

Документ регламентує випадки, коли трофейне майно може передаватися, а також порядок таких процедур. Окремо передбачено можливість експорту трофейного озброєння і техніки державними замовниками в межах міжнародних договорів України без необхідності отримання додаткових дозволів.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, новий підхід формує прозору систему ухвалення рішень щодо використання трофейного майна. Це дозволить оперативніше залучати його до потреб оборони, а також використовувати для розвитку виробництва, ремонту та модернізації техніки. Крім того, розширюються можливості міжнародної співпраці у сфері безпеки.

Реалізація рішення має прискорити інтеграцію трофейного майна в оборонні процеси, посилити виробничі спроможності та розширити партнерство України з іншими державами.

