Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,30

+0,02

EUR

51,54

+0,03

Готівковий курс:

USD

44,21

44,10

EUR

51,80

51,60

ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

Лідери українського
бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Editorial Projects AI Лідери
Editorial Series

Чотири роки
великої війни
Editorial Series

Україна на межі

блекауту
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
Delo Index

Галузеві лідери

2025 року
Delo Index

Лідери
бізнес-репутації
Editorial Series

Двадцять

сталевих років
ТОП 100

Топ платників

податків 2025
Власна&nbsp;справа

Власна 

справа
Editorial Series

Інвестиції 

в освіту
Навчаннядля життя

Навчання

для життя
Editorial Series

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Як в Україні використовуватимуть трофейну техніку та озброєння

зброя
В Україні змінили правила роботи з трофейною військовою технікою / Depositphotos

Кабінет міністрів затвердив оновлений порядок роботи з трофейним військовим майном. Документ встановлює чіткі правила його передачі, використання та експорту в межах міжнародних договорів, що має прискорити залучення такого ресурсу до оборонних потреб і посилити співпрацю з міжнародними партнерами.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

Використання трофейного військового майна

Нові положення визначають чіткий механізм його передачі та створюють правову основу для ефективного використання в інтересах оборони держави та міжнародної взаємодії.

Документ регламентує випадки, коли трофейне майно може передаватися, а також порядок таких процедур. Окремо передбачено можливість експорту трофейного озброєння і техніки державними замовниками в межах міжнародних договорів України без необхідності отримання додаткових дозволів.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталія Кіндратіва, новий підхід формує прозору систему ухвалення рішень щодо використання трофейного майна. Це дозволить оперативніше залучати його до потреб оборони, а також використовувати для розвитку виробництва, ремонту та модернізації техніки. Крім того, розширюються можливості міжнародної співпраці у сфері безпеки.

Реалізація рішення має прискорити інтеграцію трофейного майна в оборонні процеси, посилити виробничі спроможності та розширити партнерство України з іншими державами.

Нагадаємо, Міністерство оборони спільно з Генштабом запускає програму “Логістичний локдаун”, спрямовану на масштабування middle strike-ударів по тилу російської армії. У межах першого етапу на закупівлю сучасних засобів ураження для найефективніших підрозділів вже виділили додаткові 5 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько