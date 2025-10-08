Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,47

41,37

EUR

48,60

48,40

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какао подешевело до самой низкой отметки за 20 месяцев, завершая двухлетний ценовой бум

какао
Цены на какао резко упали после рекордного роста / Depositphotos

Цены на какао упали до 20-месячного минимума, что положило конец резкому двухлетнему росту рынка, который привел к рекордным максимумам и привел к давлению на производителей шоколада по всему миру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, на этой неделе фьючерсы на какао на бирже в Нью-Йорке торговались по цене около $6 150 за тонну, что является значительным снижением по сравнению с пиком свыше $12 000, зафиксированным в декабре прошлого года.

Аналогичная ситуация и в Лондоне, где цены снизились примерно на 58% по сравнению с апрельским пиком 2024 года.

Причины спада

По мнению аналитиков, спад отражает падение потребительского спроса в результате роста цен, а также ожидания лучшего урожая, учитывая улучшение погодных условий и более высокие гарантированные государством цены в Западной Африке.

Кроме того, спекулянты, ранее пользовавшиеся ростом, недавно лишились своих позиций, и многие сейчас делают ставку на падение цен.

Стимулирование производства в Западной Африке

Еще одним важным фактором являются действия правительств Западной Африки, направленные на стимулирование производства. Кот-д'Ивуар повысил гарантированную ставку, которую платит фермерам, более чем на 25% до примерно $5 000 за тонну, что заставило Гану поднять свою ставку до эквивалента около $4 600.

Считается, что лучшие гарантированные доходы привлекут производителей инвестировать в выращивание, продавать продукцию через официальные каналы, а не контрабандистам, обрезать старые деревья и покупать удобрения, что, как ожидается, увеличит мировое производство со временем.

Даже, несмотря на предыдущий плохой урожайный год, рынок быстро перешел в режим небольшого профицита, поскольку заоблачные цены на шоколад отпугали покупателей, подчеркивая силу потребительского фактора на этом рынке.

Напомним, в феврале 2025 года запасы какао в Лондоне и Нью-Йорке упали до самого низкого уровня за последние годы, что усугубило проблемы для производителей шоколада. Из-за слабых урожаев в течение нескольких лет рынок испытывает серьезный дефицит, заставляя компании искать альтернативные ингредиенты или изменять рецептуры.

Автор:
Татьяна Бессараб