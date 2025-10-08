Какао подешевело до самой низкой отметки за 20 месяцев, завершая двухлетний ценовой бум

Цены на какао упали до 20-месячного минимума, что положило конец резкому двухлетнему росту рынка, который привел к рекордным максимумам и привел к давлению на производителей шоколада по всему миру.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, на этой неделе фьючерсы на какао на бирже в Нью-Йорке торговались по цене около $6 150 за тонну, что является значительным снижением по сравнению с пиком свыше $12 000, зафиксированным в декабре прошлого года.

Аналогичная ситуация и в Лондоне, где цены снизились примерно на 58% по сравнению с апрельским пиком 2024 года.

Причины спада

По мнению аналитиков, спад отражает падение потребительского спроса в результате роста цен, а также ожидания лучшего урожая, учитывая улучшение погодных условий и более высокие гарантированные государством цены в Западной Африке.

Кроме того, спекулянты, ранее пользовавшиеся ростом, недавно лишились своих позиций, и многие сейчас делают ставку на падение цен.

Стимулирование производства в Западной Африке

Еще одним важным фактором являются действия правительств Западной Африки, направленные на стимулирование производства. Кот-д'Ивуар повысил гарантированную ставку, которую платит фермерам, более чем на 25% до примерно $5 000 за тонну, что заставило Гану поднять свою ставку до эквивалента около $4 600.

Считается, что лучшие гарантированные доходы привлекут производителей инвестировать в выращивание, продавать продукцию через официальные каналы, а не контрабандистам, обрезать старые деревья и покупать удобрения, что, как ожидается, увеличит мировое производство со временем.

Даже, несмотря на предыдущий плохой урожайный год, рынок быстро перешел в режим небольшого профицита, поскольку заоблачные цены на шоколад отпугали покупателей, подчеркивая силу потребительского фактора на этом рынке.

Напомним, в феврале 2025 года запасы какао в Лондоне и Нью-Йорке упали до самого низкого уровня за последние годы, что усугубило проблемы для производителей шоколада. Из-за слабых урожаев в течение нескольких лет рынок испытывает серьезный дефицит, заставляя компании искать альтернативные ингредиенты или изменять рецептуры.