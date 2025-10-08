Какао подешевшало до найнижчої позначки за 20 місяців, завершуючи дворічний ціновий бум

Ціни на какао впали до 20-місячного мінімуму, що поклало край різкому дворічному зростанню ринку, яке призвело до рекордних максимумів і призвело до тиску на виробників шоколаду по всьому світу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Financial Times.

За даними видання, цього тижня ф'ючерси на какао на біржі в Нью-Йорку торгувалися за ціною близько $6 150 за тонну, що є значним зниженням порівняно з піком понад $12 000, зафіксованим у грудні минулого року.

Аналогічна ситуація і в Лондоні, де ціни знизилися приблизно на 58% порівняно з квітневим піком 2024 року.

Причини спаду

На думку аналітиків, спад відображає падіння споживчого попиту в результаті зростання цін, а також очікування кращого врожаю з огляду на покращення погодних умов та вищі гарантовані державою ціни у Західній Африці.

Крім того, спекулянти, які раніше користувалися зростанням, нещодавно позбулися своїх позицій, і багато хто зараз робить ставку на падіння цін.

Стимулювання виробництва в Західній Африці

Ще одним важливим фактором є дії урядів Західної Африки, спрямовані на стимулювання виробництва. Кот-д'Івуар підвищив гарантовану ставку, яку платить фермерам, більш ніж на 25% до приблизно $5 000 за тонну, що змусило Гану також підняти свою ставку до еквівалента близько $4 600.

Вважається, що кращі гарантовані доходи заохотять виробників інвестувати у вирощування, продавати продукцію через офіційні канали, а не контрабандистам, обрізати старі дерева та купувати добрива, що, як очікується, збільшить світове виробництво з часом.

Навіть попри попередній поганий урожайний рік, ринок швидко перейшов у режим невеликого профіциту, оскільки захмарні ціни на шоколад відлякали покупців, підкреслюючи силу споживчого фактора на цьому ринку.

Нагадаємо, в лютому 2025 року запаси какао в Лондоні та Нью-Йорку впали до найнижчого рівня за останні роки, що посилило проблеми для виробників шоколаду. Через слабкі врожаї протягом кількох років ринок зазнає серйозного дефіциту, змушуючи компанії шукати альтернативні інгредієнти або змінювати рецептури.