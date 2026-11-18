В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в прошлом. Среди новых машин наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson, а среди импортируемых подержанных – Volkswagen Golf.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".

По данным ассоциации, из всех зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей только 2 тыс. были новыми. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время количество импортируемых подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями составило 11,5 тыс. единиц, что на 0,2% больше, чем в прошлом.

Таким образом, на автомобиле с пробегом пришлось около 85% всех бензиновых легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение месяца.

Самые новые новые бензиновые авто

В пятерку лидеров октября вошли:

Hyundai Tucson - 146 авто; Skoda Kodiaq - 131 авто; Mazda CX-5 - 125 авто; Skoda Octavia - 111 авто; Suzuki SX4 - 97 авто.

Итак, среди новых бензиновых легковых автомобилей украинцы чаще всего выбирали кроссоверы, хотя в пятерку также вошла Skoda Octavia.

Самые популярные б/у бензиновые авто

Среди импортируемых автомобилей с пробегом лидерами стали:

Volkswagen Golf - 727 авто; Volkswagen Tiguan - 723 авто; Nissan Rogue - 687 авто; Audi Q5 - 601 авто; Ford Escape - 320 авто.

Volkswagen Golf опередил Volkswagen Tiguan всего на четыре автомобиля, а третьей по популярности моделью стал Nissan Rogue.

Несмотря на сокращение регистраций новых бензиновых авто, импорт б/у машин с такими двигателями остался практически на прошлогоднем уровне.

Напомним, в октябре 2026 года на украинском рынке новых автомобилей бензиновые модели сохранили первенство, в то время как спрос на электромобили заметно сократился. Самым популярным новым бензиновым автомобилем стал Hyundai Tucson.