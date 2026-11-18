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Какие бензиновые авто чаще покупали украинцы в октябре: топ-10 моделей
В октябре 2026 года украинский автопарк пополнили 13,5 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями, что на 2% меньше, чем в прошлом. Среди новых машин наибольшим спросом пользовался Hyundai Tucson, а среди импортируемых подержанных – Volkswagen Golf.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укравтопрома".
По данным ассоциации, из всех зарегистрированных в октябре бензиновых легковых автомобилей только 2 тыс. были новыми. Это на 15% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.
В то же время количество импортируемых подержанных автомобилей с бензиновыми двигателями составило 11,5 тыс. единиц, что на 0,2% больше, чем в прошлом.
Таким образом, на автомобиле с пробегом пришлось около 85% всех бензиновых легковых автомобилей, пополнивших украинский автопарк в течение месяца.
Самые новые новые бензиновые авто
В пятерку лидеров октября вошли:
- Hyundai Tucson - 146 авто;
- Skoda Kodiaq - 131 авто;
- Mazda CX-5 - 125 авто;
- Skoda Octavia - 111 авто;
- Suzuki SX4 - 97 авто.
Итак, среди новых бензиновых легковых автомобилей украинцы чаще всего выбирали кроссоверы, хотя в пятерку также вошла Skoda Octavia.
Самые популярные б/у бензиновые авто
Среди импортируемых автомобилей с пробегом лидерами стали:
- Volkswagen Golf - 727 авто;
- Volkswagen Tiguan - 723 авто;
- Nissan Rogue - 687 авто;
- Audi Q5 - 601 авто;
- Ford Escape - 320 авто.
Volkswagen Golf опередил Volkswagen Tiguan всего на четыре автомобиля, а третьей по популярности моделью стал Nissan Rogue.
Несмотря на сокращение регистраций новых бензиновых авто, импорт б/у машин с такими двигателями остался практически на прошлогоднем уровне.
Напомним, в октябре 2026 года на украинском рынке новых автомобилей бензиновые модели сохранили первенство, в то время как спрос на электромобили заметно сократился. Самым популярным новым бензиновым автомобилем стал Hyundai Tucson.