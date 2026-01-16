Запланована подія 2

Какие цвета авто выбирали украинцы в 2025 году: рейтинг и лидеры

Самые популярные цвета новых авто
Серый стал самым популярным цветом новых авто/Укравтопром

В 2025 году серый цвет стал самым популярным на украинском рынке новых легковых автомобилей. По итогам продаж, более 34% всех реализуемых в прошлом году машин были именно серого цвета.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Лидером среди таких автомобилей стал электромобиль BYD song plus.

Второе место по популярности занял белый цвет – почти 30% новых легковушек. Чаще всего в белом цвете покупали компактный кроссовер renault duster.

Черные автомобили выбрали 16% покупателей, что обеспечило этому цвету третью позицию. В черном цвете активно регистрировали электрокросоверы V olkswagen id.unyx.

На четвертом месте – зеленый цвет с долей 7% рынка. Самой популярной моделью в этом сегменте снова стал R enault duster.

Замыкает пятерку самых популярных цветов синий – 6% продаж. Лидером среди синих автомобилей стал A udi Q4 .

В десятку самых популярных цветов 2025 года также вошли бежевый (3%), красный (2%), коричневый (1%), желтый (0,5%) и фиолетовый (0,4%).

Заметим, что за десять месяцев на украинском рынке было реализовано 66,4 тыс. электромобилей – как новых, так и импортированных с пробегом. Почти треть из них имели серую окраску.

Автор:
Татьяна Гойденко