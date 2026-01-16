Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,39

+0,27

EUR

50,44

+0,17

Готівковий курс:

USD

43,56

43,41

EUR

50,80

50,60

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг і лідери

Найпопулярніші кольори нових авто
Сірий став найпопулярнішим кольором нових авто / Укравтопром

У 2025 році сірий колір став найпопулярнішим на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками продажів, понад 34% усіх реалізованих торік машин були саме сірого кольору. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Лідером серед таких авто став електромобіль BYD song plus.

Друге місце за популярністю посів білий колір — майже 30% нових легковиків. Найчастіше в білому забарвленні купували компактний кросовер renault duster.

Чорні автомобілі обрали 16% покупців, що забезпечило цьому кольору третю позицію. У чорному кольорі найактивніше реєстрували електрокросовери Volkswagen id.unyx.

На четвертому місці — зелений колір із часткою 7% ринку. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті знову став Renault duster.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів синій — 6% продажів. Лідером серед синіх автомобілів став Audi Q4.

До десятки найпопулярніших кольорів 2025 року також увійшли бежевий (3%), червоний (2%), коричневий (1%), жовтий (0,5%) та фіолетовий (0,4%).

Зауважимо, за десять місяців на українському ринку було реалізовано 66,4 тис. електромобілів – як нових, так і імпортованих з пробігом. Майже третина з них мали сіре забарвлення.

Автор:
Тетяна Гойденко