Які кольори авто обирали українці у 2025 році: рейтинг і лідери

У 2025 році сірий колір став найпопулярнішим на українському ринку нових легкових автомобілів. За підсумками продажів, понад 34% усіх реалізованих торік машин були саме сірого кольору.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Лідером серед таких авто став електромобіль BYD song plus.

Друге місце за популярністю посів білий колір — майже 30% нових легковиків. Найчастіше в білому забарвленні купували компактний кросовер renault duster.

Чорні автомобілі обрали 16% покупців, що забезпечило цьому кольору третю позицію. У чорному кольорі найактивніше реєстрували електрокросовери Volkswagen id.unyx.

На четвертому місці — зелений колір із часткою 7% ринку. Найпопулярнішою моделлю в цьому сегменті знову став Renault duster.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів синій — 6% продажів. Лідером серед синіх автомобілів став Audi Q4.

До десятки найпопулярніших кольорів 2025 року також увійшли бежевий (3%), червоний (2%), коричневий (1%), жовтий (0,5%) та фіолетовий (0,4%).

Зауважимо, за десять місяців на українському ринку було реалізовано 66,4 тис. електромобілів – як нових, так і імпортованих з пробігом. Майже третина з них мали сіре забарвлення.