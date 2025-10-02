Какие легковые автомобили с пробегом покупали украинцы в сентябре: топ-10 марок и моделей

В сентябре 2025 года на внутреннем рынке подержанных легковых автомобилей зафиксирована значительная активность: сервисные центры МВД зарегистрировали 72,4 тысячи сделок купли-продажи. Хотя этот показатель на 3,5% меньше по сравнению с августом-2025, он на 1,9% больше количества заключенных договоров в сентябре-2024.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Топ-10 мар ок

В прошлом месяце лидером на рынке внутренних перепродаж с существенным отрывом стал Volkswagen. Бренд опередил ближайшего конкурента более чем вдвое, что подтверждает стойкое доверие к немецкому автопроизводителю, который ценят "надежность, простоту и ремонтопригодность".

В общем рейтинге марок по Volkswagen следуют: ВАЗ, BMW, Renault и Skoda, где конкуренция за позиции измеряется буквально в несколько десятков автомобилей. Далее список продолжают стабильно популярные Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz и Nissan, закрывающие потребности различных сегментов: "от бюджета до премиума, от бензина до гибридов или электромобилей".

Топ-10 моделей

Среди моделей с пробегом наиболее востребованным в сентябре снова стал Volkswagen Passat, заметно опередив остальных участников рейтинга. На втором месте неожиданно оказался Daewoo Lanos (включая родственников типа Sens или Л-1300), что указывает на "восстановление интереса к сверхбюджетным автомобилям". Третью строчку заняла Skoda Octavia, модель, которая "всегда отличалась удачным балансом цены и возможностей". Также в когорту лидеров попал Volkswagen Golf.

Вторую подгруппу в десятке возглавил Renault Megane, в которую вошли бестселлеры многих лет: BMW 5-й и 3-й серии, прагматичный Ford Focus и Opel Astra и компактная Skoda Fabia.

Как отмечают аналитики, средний возраст авто на вторичном рынке в прошлом месяце остался неизменным и составляет 15,5 лет.

В завершение, подсчет премиумсегмента: в сентябре новых владельцев нашли 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 4 Rolls-Royce, 11 Maserati и 8 Bentley.

Самым уважаемым по возрасту легковушкой, сменившей владельца, стал классический Mercedes-Benz 170 V 1938 года выпуска. Эта "87-летняя легковушка не просто сменила владельца, а поставила интересный рекорд: она подтвердила, что настоящее качество не измеряется годами". Черный седан с бензиновым двигателем объемом 1700 куб. см (оригинальные 38 л.с.) является "знаком надежности, который в свое время спас Mercedes-Benz".

Ранее сообщалось, что распределение типов горючего на украинском рынке легковых авто демонстрирует заметные сдвиги. Если раньше безусловным лидером оставался бензин, то теперь все больше водителей обращают внимание на электромобили и гибриды.