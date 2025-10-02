Які легкові автівки з пробігом купували українці у вересні: топ-10 марок і моделей

У вересні 2025 року на внутрішньому ринку вживаних легковиків зафіксована значна активність: сервісні центри МВС зареєстрували 72,4 тисячі угод купівлі-продажу. Хоча цей показник на 3,5% менше порівняно з серпнем-2025, він на 1,9% більше, ніж кількість укладених договорів у вересні-2024.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Топ-10 мар ок

Минулого місяця лідером на ринку внутрішніх перепродажів із суттєвим відривом став Volkswagen. Бренд випередив найближчого конкурента більш як удвічі, що підтверджує стійку довіру до німецького автовиробника, який цінують "за надійність, простоту та ремонтопридатність".

У загальному рейтингу марок за Volkswagen слідують: ВАЗ, BMW, Renault та Skoda, де конкуренція за позиції вимірюється "буквально у кілька десятків автомобілів". Далі список продовжують стабільно популярні Audi, Toyota, Ford, Mercedes-Benz і Nissan, що закривають потреби різних сегментів: "від бюджету до преміуму, від бензину до гібридів чи електромобілів".

Топ-10 модел ей

Серед моделей з пробігом найбільш затребуваним у вересні знову став Volkswagen Passat, помітно випередивши решту учасників рейтингу. На другому місці несподівано опинився Daewoo Lanos (включно з родичами на кшталт Sens чи Л-1300), що вказує на "відновлення інтересу до надбюджетних автомобілів". Третю сходинку зайняла Skoda Octavia, модель, яка "завжди вирізнялася вдалим балансом ціни та можливостей". Також у когорту лідерів потрапив Volkswagen Golf.

Другу підгрупу в десятці очолив Renault Megane, до якої увійшли бестселери багатьох років: BMW 5-ї та 3-ї серії, прагматичні Ford Focus і Opel Astra та компактна Skoda Fabia.

Як зазначають аналітики, середній вік авто на вторинному ринку минулого місяця залишився незмінним і складає 15,5 року.

На завершення, підрахунок преміумсегмента: у вересні нових власників знайшли 2 Lamborghini, 2 Aston Martin, 4 Rolls-Royce, 11 Maserati та 8 Bentley.

Найповажнішим за віком легковиком, який змінив власника, став класичний Mercedes-Benz 170 V 1938 року випуску. Цей "87-річний легковик не просто змінив власника, а поставив цікавий рекорд: він підтвердив, що справжня якість не вимірюється роками". Чорний седан з бензиновим двигуном об’ємом 1700 куб. см (оригінальні 38 к.с.) є "символом надійності, який свого часу врятував Mercedes-Benz".

