Какие мотоциклы украинцы покупали чаще всего в июне

В июне украинцы приобрели 11298 мотоциклов. По сравнению с маем регистрации снизились во всех сегментах, однако в годовом исчислении рынок продолжил расти.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на данные Института исследований авторынка.

Наибольшую долю рынка сформировали новые импортированные мотоциклы – 5 947 единиц, или 52,6% всех регистраций в месяц. Это на 2,5% меньше чем в мае, но на 10% больше, чем в июне 2025 года.

Внутренние перепродажи составляли 4222 мотоцикла, или 37,4% рынка. За месяц этот сегмент сократился на 7,2%, но из года в год вырос на 26,9%.

Подержанные импортированные мотоциклы в июне впервые зарегистрировали 1 129 единиц. Их доля составила 10%. По сравнению с маем показатель снизился на 11,3%, однако по сравнению с июнем прошлого года вырос на 32,5%.

На внутреннем рынке чаще всего перепродавали мотоциклы Honda. Далее в рейтинге были Geon и Yamaha. Также в десятку популярных брендов вошли Lifan, Kovi, Spark, Musstang, Suzuki, Kawasaki и Bajaj.

В сегменте подержанного импорта лидировали японские бренды Honda, Yamaha, Kawasaki и Suzuki. Также среди популярных были Harley-Davidson, BMW, Ducati, KTM, Triumph и Indian.

На рынке новых мотоциклов преобладали доступные бренды азиатского происхождения. Чаще украинцы регистрировали Spark, Lifan, Kovi и Musstang. В топ также вошли Forte, Geon, Tekken, Honda, Shineray и Loncin.

Несмотря на месячное понижение, июньские данные свидетельствуют о сохранении спроса на мототехнику. Основу рынка и дальше формируют новые импортированные мотоциклы, тогда как быстрее всего в годовом измерении растет сегмент подержанного импорта.

Напомним, в марте 2026 года украинский авторынок зафиксировал стремительное возобновление спроса на мототехнику. На фоне нестабильности цен на топливо активность в сегменте "L" достигла рекордных показателей. Высокую динамику продемонстрировал импорт б/у байков, объемы которого выросли на 303,7% по сравнению с февралем.