Бум на двухколесном рынке: почему украинцы массово пересаживаются на мотоциклы и какие модели покупают

Апрель 2026 стал рекордным для украинского моторынка. Общий объем регистраций техники достиг 10608 единиц, что превысило даже пиковые показатели июля прошлого года (10604).

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение Института исследования авторынка.

На фоне удорожания горючего и общего снижения продаж легковых автомобилей мотоциклы окончательно утвердились для украинцев как эффективная, экономная и доступная альтернатива традиционному транспорту.

Структура рынка

Современный украинский моторинок кардинально отличается от автомобильного по своей структуре. Если среди легковушек доминирует внутренняя перепродажа б/у парка, то в мотосегменте первую скрипку играет именно "нулевая" техника.

Новые импортированные мотоциклы занимают почти половину рынка — 49,6%, что составляет 5 260 единиц. Спрос в годовом исчислении здесь вырос на 19,5%.

Внутренние перепродажи стабильно удерживают 39,5% рынка, то есть 4185 единиц. Сезонное плато в этом секторе было достигнуто еще в марте, а прирост к предыдущему месяцу составил символические 0,6%. Однако, по сравнению с апрелем прошлого года, сегмент вырос на 19%.

Импорт б/у мотоциклов остается наименьшей, но в то же время самой динамичной долей рынка — 11% (1 163 единицы). Здесь зафиксирован мощный скачок как к марту (+12,6%), так и к апрелю прошлого года — сразу на 43,6%.

Внутренний рынок и подержанный импорт

На внутреннем рынке, где средний возраст парка составляет 11 лет, наблюдается микс японской "большой четверки" и зрелого китайского масс-маркета.

Лидером является Honda (494 шт.), за которой следует Yamaha (396 шт.). Присутствие в первой пятерке брендов Lifan, Geon и Kovi свидетельствует о том, что купленные новыми несколько лет назад китайские эндуро и дорожные модели активно и успешно формируют вторичный рынок страны.

В сегменте подержанного пригона со средним возрастом техники 14 лет доминируют исключительно мировые бренды с репутацией. Здесь "японцы" не оставляют шансов конкурентам: остов импорта формируют Honda (311 шт.), Yamaha (213 шт.), Suzuki (197 шт.) и Kawasaki (197 шт.).

Рынок новой техники

Именно сектор новых байков обеспечил рынку рекордные показатели в апреле, ведь покупатели голосуют кошельком за доступность.

ТОП-10 брендов здесь полностью состоит из китайских и индийских производителей, за единственным исключением:

Lifan (705 шт.) – уверенное лидерство благодаря линейке легких дорожных мотоциклов. Kovi (648 шт.) – высокий показатель, обеспечиваемый бешеной популярностью любительского эндуро-спорта. Musstang (621 шт.) и Spark (614 шт.) – утилитарные «рабочие лошадки» для сельской местности и курьерских служб. Tekken (409 шт.) – популярные легкие туристические эндуро.

Единственным представителем классической школы в десятке лидеров новых мотоциклов является Honda, которая заняла 10 место со 160 проданными байками.

Напомним, украинский рынок мототехники в январе 2026 продемонстрировал неожиданную устойчивость к сезонным факторам. За первый месяц года было зафиксировано 1859 сделок купли-продажи на внутреннем рынке — это на 120% больше, чем в январе прошлого года.