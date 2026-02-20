Рынок мотоциклов в Украине вырос вдвое: итоги января 2026 года

Украинский рынок мототехники в январе 2026 продемонстрировал неожиданную устойчивость к сезонным факторам. За первый месяц года было зафиксировано 1859 сделок купли-продажи на внутреннем рынке — это на 120% больше, чем в январе прошлого года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на аналитиков Института исследования авторынка.

Продажи новых мотоциклов составили 1210 единиц, что на 5% выше показателя января 2025 года. В то же время импорт подержанной техники сократился до 135 единиц — на 42,6% меньше по сравнению с декабрем.

Вторичный рынок

На внутреннем рынке сохраняется высокая ликвидность японской классики Honda, Yamaha, Suzuki и Kawasaki. В то же время, активно формируется вторичный рынок китайских брендов — Lifan, Musstang и Spark все чаще перепродаются внутри страны.

В топе также держатся Kovi и Geon, специализирующиеся на эндуротехнике для сложных дорожных условий. Присутствие BMW в десятке лидеров свидетельствует об активности премиум-сегмента.

Новая техника

Среди новых мотоциклов преобладает продукция китайских производителей. Лидерами продаж являются Spark, Lifan и Forte – максимально доступная техника, заменяющая общественный транспорт в регионах.

Индийский Bajaj удерживает позиции благодаря репутации надежности. В десятку также вошли Kovi, Musstang, Geon, Loncin, Tekken и Viper.

Эксперты объясняют рост изменением парадигмы использования двухколесного транспорта в Украине — мотоциклы превратились в полноценное средство передвижения, а не сезонный захват.

Отметим, что 2025 год стал периодом значительного оживления рынка мототранспорта в Украине. Число первых регистраций новых мотоциклов достигло 43 808 единиц, что на 17,2% больше, чем в прошлом.