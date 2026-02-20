Запланована подія 2

Ринок мотоциклів в Україні зріс удвічі: підсумки січня 2026 року

Ринок мотоциклів в Україні зріс удвічі

Український ринок мототехніки у січні 2026 року продемонстрував неочікувану стійкість до сезонних факторів. За перший місяць року було зафіксовано 1 859 угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку — це на 120% більше, ніж у січні минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на аналітиків Інституту дослідження авторинку.

Продажі нових мотоциклів склали 1 210 одиниць, що на 5% вище показника січня 2025 року. Водночас імпорт вживаної техніки скоротився до 135 одиниць — на 42,6% менше порівняно з груднем.

Вторинний ринок

На внутрішньому ринку зберігається висока ліквідність японської класики від Honda, Yamaha, Suzuki та Kawasaki. Водночас активно формується вторинний ринок китайських брендів — Lifan, Musstang та Spark дедалі частіше перепродаються всередині країни.

У топі також тримаються Kovi та Geon, що спеціалізуються на ендуро-техніці для складних дорожніх умов. Присутність BMW у десятці лідерів свідчить про активність у преміум-сегменті.

Нова техніка

Серед нових мотоциклів домінує продукція китайських виробників. Лідерами продажів є Spark, Lifan та Forte — максимально доступна техніка, яка замінює громадський транспорт у регіонах.

Індійський Bajaj утримує позиції завдяки репутації надійності. До десятки також увійшли Kovi, Musstang, Geon, Loncin, Tekken та Viper.

Експерти пояснюють зростання зміною парадигми використання двоколісного транспорту в Україні — мотоцикли перетворилися на повноцінний засіб пересування, а не лише сезонне захоплення.

Зауважимо, 2025 рік став періодом значного пожвавлення ринку мототранспорту в Україні. Кількість перших реєстрацій нових мотоциклів сягнула 43 808 одиниць, що на 17,2% більше, ніж торік. 

Автор:
Тетяна Гойденко