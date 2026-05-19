Бум на двоколісному ринку: чому українці масово пересідають на мотоцикли та які моделі купують

Квітень 2026 року став рекордним для українського моторинку. Загальний обсяг реєстрацій техніки досяг 10 608 одиниць, що перевищило навіть пікові показники липня минулого року (10 604).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Інституту дослідження авторинку.

На тлі здорожчання пального та загального зниження продажів легкових автомобілів, мотоцикли остаточно утвердилися для українців як ефективна, економна та доступна альтернатива традиційному транспорту.

Структура ринку

Сучасний український моторинок кардинально відрізняється від автомобільного за своєю структурою. Якщо серед легковиків домінує внутрішній перепродаж вживаного парку, то в мотосегменті першу скрипку грає саме "нульова" техніка.

Нові імпортовані мотоцикли наразі займають майже половину ринку — 49,6%, що становить 5 260 одиниць. Попит у річному вимірі тут зріс на 19,5%.

Внутрішні перепродажі стабільно утримують 39,5% ринку, тобто 4 185 одиниць. Сезонне плато в цьому секторі було досягнуто ще в березні, а приріст до попереднього місяця склав символічні 0,6%. Проте порівняно з квітнем минулого року сегмент зріс на 19%.

Імпорт вживаних мотоциклів залишається найменшою, але водночас найдинамічнішою часткою ринку — 11% (1 163 одиниці). Тут зафіксовано потужний стрибок як до березня (+12,6%), так і до квітня минулого року — одразу на 43,6%.

Внутрішній ринок та вживаний імпорт

На внутрішньому ринку, де середній вік парку становить 11 років, спостерігається мікс японської "великої четвірки" та зрілого китайського мас-маркету.

Лідером є Honda (494 шт.), за якою йде Yamaha (396 шт.). Присутність у першій п'ятірці брендів Lifan, Geon та Kovi свідчит про те, що куплені новими кілька років тому китайські ендуро та дорожні моделі тепер активно та успішно формують вторинний ринок країни.

У сегменті вживаного пригону із середнім віком техніки 14 років домінують виключно світові бренди з репутацією. Тут "японці" не залишають шансів конкурентам: кістяк імпорту формують Honda (311 шт.), Yamaha (213 шт.), Suzuki (197 шт.) та Kawasaki (197 шт.).

Ринок нової техніки

Саме сектор нових байків забезпечив ринку рекордні показники у квітні, адже покупці голосують гаманцем за доступність.

ТОП-10 брендів тут повністю складається з китайських та індійських виробників, за єдиним винятком:

Lifan (705 шт.) — упевнене лідерство завдяки лінійці легких дорожніх мотоциклів. Kovi (648 шт.) — високий показник, що забезпечується шаленою популярністю аматорського ендуро-спорту. Musstang (621 шт.) та Spark (614 шт.) — утилітарні «робочі конячки» для сільської місцевості та кур'єрських служб. Tekken (409 шт.) — популярні легкі туристичні ендуро.

Єдиним представником класичної школи в десятці лідерів нових мотоциклів є Honda, яка посіла 10-те місце зі 160 проданими байками.

Нагадаємо, український ринок мототехніки у січні 2026 року продемонстрував неочікувану стійкість до сезонних факторів. За перший місяць року було зафіксовано 1 859 угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку — це на 120% більше, ніж у січні минулого року.