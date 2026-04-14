Мотоцикл замість авто: як ціна дизеля змінила ринок автотранспорту в березні

У березні 2026 року український авторинок зафіксував стрімке відновлення попиту на мототехніку. На фоні нестабільності цін на пальне активність у сегменті “L” сягнула рекордних показників. Найвищу динаміку продемонстрував імпорт вживаних байків, обсяги якого зросли на 303,7% порівняно з лютим.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Інститут дослідження авторинку.

Внутрішні перепродажі та імпорт нової техніки також не відставали, продемонструвавши ріст на 160% та 154% відповідно. Навіть у порівнянні з минулим роком ринок виглядає значно жвавішим: +53% у вживаному імпорті та +22% на внутрішньому ринку.

Внутрішній ринок

На внутрішньому ринку України зберігається стабільна ієрархія з акцентом на надійність. Покупці надають перевагу вживаній японській техніці, яка сприймається як стабільний актив із низьким рівнем амортизації.

Класичні моделі великих корпорацій залишаються лідерами продажів, оскільки вони добре зарекомендували себе в експлуатації на вітчизняних дорогах і повільно втрачають ринкову вартість.

Специфіка імпорту вживаної та нової техніки

Сегмент "свіжопригнаних" мотоциклів став територією преміальних брендів та статусних моделей із США та Європи. У березні цей напрямок продемонстрував найвищу концентрацію відомих світових марок.

Натомість ринок нової техніки орієнтований на прагматизм. Понад 90% першої десятки лідерів тут складають виробники доступних та функціональних байків. Найбільшим попитом користується легка техніка для міських поїздок та ендуро-моделі для початкового рівня.

Нагадаємо, український ринок мототехніки у січні 2026 року продемонстрував неочікувану стійкість до сезонних факторів. За перший місяць року було зафіксовано 1 859 угод купівлі-продажу на внутрішньому ринку — це на 120% більше, ніж у січні минулого року.