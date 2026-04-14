Мотоцикл вместо авто: как цена дизеля изменила рынок автотранспорта в марте

В марте 2026 года украинский авторынок зафиксировал быстрое возобновление спроса на мототехнику. На фоне нестабильности цен на топливо активность в сегменте "L" достигла рекордных показателей. Высокую динамику продемонстрировал импорт б/у байков, объемы которого выросли на 303,7% по сравнению с февралем.

Внутренние перепродажи и импорт новой техники тоже не отставали, продемонстрировав рост на 160% и 154% соответственно. Даже по сравнению с прошлым годом рынок выглядит гораздо быстрее: +53% в подержанном импорте и +22% на внутреннем рынке.

Внутренний рынок

На внутреннем рынке Украины сохраняется стабильная иерархия с акцентом на надежность. Покупатели предпочитают подержанную японскую технику, которая воспринимается как стабильный актив с низким уровнем амортизации.

Классические модели крупных корпораций остаются лидерами продаж, поскольку они хорошо зарекомендовали себя в эксплуатации на отечественных дорогах и медленно теряют рыночную стоимость.

Специфика импорта подержанной и новой техники

Сегмент "свежепригнанных" мотоциклов стал территорией премиальных брендов и статусных моделей из США и Европы. В марте это направление продемонстрировало самую высокую концентрацию известных мировых марок.

В свою очередь, рынок новой техники ориентирован на прагматизм. Более 90% первой десятки лидеров здесь составляют производители доступных и функциональных байков. Наибольшим спросом пользуется легкая техника для поездок и эндуро-модели для начального уровня.

Напомним, украинский рынок мототехники в январе 2026 продемонстрировал неожиданную устойчивость к сезонным факторам. За первый месяц года было зафиксировано 1859 сделок купли-продажи на внутреннем рынке — это на 120% больше, чем в январе прошлого года.