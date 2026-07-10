Які мотоцикли українці купували найчастіше у червні

У червні українці придбали 11 298 мотоциклів. Порівняно з травнем реєстрації знизилися в усіх сегментах, однак у річному вимірі ринок продовжив зростати.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Інституту досліджень авторинку.

Найбільшу частку ринку сформували нові імпортовані мотоцикли — 5 947 одиниць, або 52,6% усіх реєстрацій за місяць. Це на 2,5% менше, ніж у травні, але на 10% більше, ніж у червні 2025 року.

Внутрішні перепродажі становили 4 222 мотоцикли, або 37,4% ринку. За місяць цей сегмент скоротився на 7,2%, але рік до року зріс на 26,9%.

Вживаних імпортованих мотоциклів у червні вперше зареєстрували 1 129 одиниць. Їхня частка становила 10%. Порівняно з травнем показник знизився на 11,3%, однак проти червня минулого року зріс на 32,5%.

На внутрішньому ринку найчастіше перепродавали мотоцикли Honda. Далі в рейтингу були Geon і Yamaha. Також до десятки популярних брендів увійшли Lifan, Kovi, Spark, Musstang, Suzuki, Kawasaki та Bajaj.

У сегменті вживаного імпорту лідирували японські бренди Honda, Yamaha, Kawasaki та Suzuki. Також серед популярних були Harley-Davidson, BMW, Ducati, KTM, Triumph та Indian.

На ринку нових мотоциклів переважали доступні бренди азійського походження. Найчастіше українці реєстрували Spark, Lifan, Kovi та Musstang. До топу також увійшли Forte, Geon, Tekken, Honda, Shineray та Loncin.

Попри місячне зниження, червневі дані свідчать про збереження попиту на мототехніку. Основу ринку й надалі формують нові імпортовані мотоцикли, тоді як найшвидше в річному вимірі зростає сегмент вживаного імпорту.

Нагадаємо, У березні 2026 року український авторинок зафіксував стрімке відновлення попиту на мототехніку. На фоні нестабільності цін на пальне активність у сегменті “L” сягнула рекордних показників. Найвищу динаміку продемонстрував імпорт вживаних байків, обсяги якого зросли на 303,7% порівняно з лютим.