Какой уровень оплаты за электроэнергию по "зеленому" тарифу

В 2024 году по "зеленому" тарифу было куплено 7260 тыс. МВт-ч электроэнергии, а уровень оплаты составил 79,6%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Гарантированным покупателем, пишет ExPro.

Отмечается, что уровень оплаты за электроэнергию по "зеленому" по годам составляет:

2024 — 79,6%

2023 — 95,3%

2022 — 62,2%

2021 — 99,7%

В настоящее время задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ составила 22 млрд грн.

В общем, в 2024 году по "зеленому" тарифу было куплено 7260 тыс. МВт-ч, из которых более 80% — электроэнергия из СЭС.

О "зеленых аукционах"

Заметим, аукционы по распределению квоты поддержки ВИЭ были впервые проведены в 2024 году. .

В результате проведения аукционов в октябре-ноябре было определено для поддержки всего 0,9 МВт малой гидроэнергетики, еще 0,6 МВт под вопросом. На аукцион по СЭС 31 октября не было никакой заявки, на аукцион по ВЭС 29 ноября была подана только одна заявка, по данным Украинской ветроэнергетической ассоциации, от компании с турецкими инвестициями ООО "Атлас Глобал Энерджи". Таким образом, оба аукциона признаны несостоявшимися.

Победителем аукциона с 11 МВт других видов ВИЭ (14 октября) "ГарПок" определил ООО "Вотерструм" с предложением 900 кВт гидроэнергетики по цене 11,1 евроцентов/кВт*ч. В нем участвовало также ООО "Лига. Лтд." с предложением 999 кВт по цене 11,9 евроцентов/кВт*ч. Но, как уточнил ГарПок, величина мощности, по которой его участники приобретают право на поддержку, не может превышать 80% совокупной величины мощности, предложенной всеми участниками. Таким образом, общий размер квоты для распределения на этом аукционе составил 1519,20 кВт (80% от почти 2 МВт предложения обоих ООО).

Как пояснил "ГарПок", по условиям аукциона второй участник (предложивший более высокую цену) имеет право согласиться на остаточную часть квоты (примерно 600 кВт — ЕР) или отказаться от статуса победителя без потери банковской гарантии, но не ранее чем на 30 рабочих день с даты проведения аукциона.

Причинами того, что аукционы не преуспели, на рынке называют, в частности, отсутствие доверия инвесторов к государству из-за долгов "ГарПока" по "зеленому" тарифу, ограничения мощности "в одни руки", недостаточный срок подачи заявлений (30 дней) и недостаточная информационная поддержка, ограниченная квота в 110 МВт, не отвечающая потребностям энергосистемы, а также низкая цена поддержки (9-12 евроцентов за 1 кВт*ч), недостаточный интерес инвесторов к модели контрактов на разницу, определенную для господдержки.

На 2025 годовая годовая квота поддержки ВИЭ составляет 330 МВт.

Детальнее о том, кто может получить и продавать гарантии "зелености" электроэнергии, читайте в материале Delo.ua.