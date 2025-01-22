Який рівень оплати за електроенергію за "зеленим" тарифом за 2024 рік

У 2024 році за "зеленим" тарифом було куплено 7260 тис. МВт-год електроенергії, а рівень оплати склав 79,6%.

Про це свідчать дані, опубліковані "Гарантованим покупцем", пише ExPro.

Зазначається, що рівень оплати за електроенергію за "зеленим" за роками становить:

2024 — 79,6%

2023 — 95,3%

2022 — 62,2%

2021 — 99,7%

Наразі заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за послугу для ВДЕ склала 22 млрд грн.

Загалом, у 2024 році за "зеленим" тарифом було куплено 7260 тис. МВт-год, з яких понад 80% - електроенергія з СЕС.

Про "зелені аукціони"

Зауважимо, аукціони з розподілу квоти підтримки ВДЕ було вперше проведено 2024 року. Загальна річна квота, визначена урядом і запропонована на аукціони, становила 110 МВт: по 11 МВт для СЕС та інших видів (зокрема, малі ГЕС, біоенергетика) і 88 МВт для ВЕС.

У результаті проведення аукціонів у жовтні-листопаді було визначено для підтримки лише 0,9 МВт малої гідроенергетики, ще 0,6 МВт під питанням. На аукціон по СЕС 31 жовтня не було жодної заявки, на аукціон по ВЕС 29 листопада було подано лише одну заявку, за даними Української вітроенергетичної асоціації, від компанії з турецькими інвестиціями ТОВ "Атлас Глобал Енерджі". Таким чином, обидва аукціони визнано такими, що не відбулися.

Переможцем аукціону з 11 МВт інших видів ВДЕ (14 жовтня) "ГарПок" визначив ТОВ "Вотерструм" із пропозицією 900 кВт гідроенергетики за ціною 11,1 євроцентів/кВт*год. У ньому брало участь також ТОВ "Ліга. Лтд. " з пропозицією 999 кВт за ціною 11,9 євроцентів/кВт*год. Але, як уточнив "ГарПок", величина потужності, за якою його учасники набувають право на підтримку, не може перевищувати 80% сукупної величини потужності, запропонованої всіма учасниками. Таким чином, загальний розмір квоти для розподілу на цьому аукціоні становив 1519,20 кВт (80% від майже 2 МВт пропозиції обох ТОВ).

Як пояснив "ГарПок", за умовами аукціону другий учасник (той, що запропонував вищу ціну) має право погодитися на залишкову частину квоти (приблизно 600 кВт - ЕР) або відмовитися від статусу переможця без втрати банківської гарантії, але не раніше ніж на 30 робочий день з дати проведення аукціону.

Причинами того, що аукціони не досягли успіху, на ринку називають, зокрема, відсутність довіри інвесторів до держави через борги "ГарПоку" за "зеленим" тарифом, обмеження потужності "в одні руки", недостатній термін подання заяв (30 днів) і недостатня інформаційна підтримка, обмежена квота в 110 МВт, що не відповідає потребам енергосистеми, а також низька ціна підтримки (9-12 євроцентів за 1 кВт*год), недостатній інтерес інвесторів до моделі контрактів на різницю, визначену для держпідтримки.

На 2025 рік річна квота підтримки ВДЕ становить 330 МВт.

Детальніше про те, хто може отримати та продавати гарантії "зеленості" електроенергії, читайте в матеріалі Delo.ua.