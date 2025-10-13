Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,60

+0,10

EUR

48,11

--0,10

Наличный курс:

USD

41,55

41,42

EUR

48,68

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Какую технику покупали украинские фермеры летом 2025 года — исследование

фермер
Какая сельхозтехника самая популярная в Украине / Depositphotos

Летний сезон 2025 года подтвердил стабильный интерес украинских аграриев к качественной сельхозтехнике как отечественного, так и мирового производства. Тракторы и комбайны являются наиболее востребованными категориями техники, а наибольшая активность купли-продажи наблюдается в центральных и западных областях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Agro.ria.

География аграрной активности

В течение летнего сезона больше всего покупали сельхозтехнику в Винницкой (9,6%), Волынской (9,2%), Днепропетровской (8,4%) и Киевской (8,2%) областях.

В то же время, по объемам продаж уверенно лидировала Черкасская область с показателем 20,1%. Значительное обращение техники также наблюдалось в Киевской (9%) и Днепропетровской (6,7%) областях.

Фото 2 — Какую технику покупали украинские фермеры летом 2025 года — исследование

Самая популярная техника

Беспрекословными лидерами по спросу среди украинцев стали тракторы (32,7%). Значительную долю рынка также заняли комбайны (25,5%) и минитракторы (9%), что свидетельствует о подготовке к полевым работам и уборочной кампании.

Фото 3 — Какую технику покупали украинские фермеры летом 2025 года — исследование

Если рассматривать популярнейших украинских производителей агротехники по поисковым запросам, то в лидерах: Харьковский тракторный завод (ХТЗ), Велес-Агро и БелоцерковМАЗ.

Если же говорить о мировых производителях, чаще всего искали технику John Deere, МТЗ и Claas.

Фото 4 — Какую технику покупали украинские фермеры летом 2025 года — исследование

Согласно аналитическим данным, самыми дорогими являются комбайны, по ним – опрыскиватели и тракторы. Если смотреть на максимальную стоимость – топы тракторы, комбайны и бороны. Самым дешевым видом техники является мотоблок.

Фото 5 — Какую технику покупали украинские фермеры летом 2025 года — исследование

Напомним, в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.

Автор:
Татьяна Бессараб