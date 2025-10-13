Какую технику покупали украинские фермеры летом 2025 года — исследование

Летний сезон 2025 года подтвердил стабильный интерес украинских аграриев к качественной сельхозтехнике как отечественного, так и мирового производства. Тракторы и комбайны являются наиболее востребованными категориями техники, а наибольшая активность купли-продажи наблюдается в центральных и западных областях Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в исследовании Agro.ria.

География аграрной активности

В течение летнего сезона больше всего покупали сельхозтехнику в Винницкой (9,6%), Волынской (9,2%), Днепропетровской (8,4%) и Киевской (8,2%) областях.

В то же время, по объемам продаж уверенно лидировала Черкасская область с показателем 20,1%. Значительное обращение техники также наблюдалось в Киевской (9%) и Днепропетровской (6,7%) областях.

Самая популярная техника

Беспрекословными лидерами по спросу среди украинцев стали тракторы (32,7%). Значительную долю рынка также заняли комбайны (25,5%) и минитракторы (9%), что свидетельствует о подготовке к полевым работам и уборочной кампании.

Если рассматривать популярнейших украинских производителей агротехники по поисковым запросам, то в лидерах: Харьковский тракторный завод (ХТЗ), Велес-Агро и БелоцерковМАЗ.

Если же говорить о мировых производителях, чаще всего искали технику John Deere, МТЗ и Claas.

Согласно аналитическим данным, самыми дорогими являются комбайны, по ним – опрыскиватели и тракторы. Если смотреть на максимальную стоимость – топы тракторы, комбайны и бороны. Самым дешевым видом техники является мотоблок.

Напомним, в список отечественной техники и оборудования для агропромышленного комплекса, 25% стоимости которых компенсируется государством, добавили 212 новых наименований продукции. Всего в перечне уже 14209 позиций от 162 украинских производителей.