Яку техніку купували українські фермери влітку 2025 – дослідження

Літній сезон 2025 року підтвердив стабільний інтерес українських аграріїв до якісної сільгосптехніки як вітчизняного, так і світового виробництва. Трактори та комбайни є найбільш затребуними категоріями техніки, а найбільша активність купівлі-продажу спостерігається у центральних та західних областях України.

Як пише Delo.ua, про це йдеться в досліджені Agro.ria.

Географія аграрної активності

Упродовж літнього сезону найбільше купували сільгосптехніку у Вінницькій (9,6%), Волинській (9,2%), Дніпропетровській (8,4%) та Київській (8,2%) областях.

Водночас за обсягами продажу впевнено лідирувала Черкаська область з показником 20,1%. Значний обіг техніки також спостерігався у Київській (9%) та Дніпропетровській (6,7%) областях.

Найпопулярніша техніка

Беззаперечними лідерами за попитом серед українців стали трактори (32,7%). Значну частку ринку також посіли комбайни (25,5%) та мінітрактори (9%), що свідчить про підготовку до польових робіт та жнивної кампанії.

Якщо розглядати найпопулярніших українських виробників агротехніки за пошуковими запитами, то в лідерах: Харківський тракторний завод (ХТЗ), Велес-Агро та БілоцерківМАЗ.

Якщо ж говорити про світових виробників, найчастіше шукали техніку John Deere, МТЗ та Claas.

Згідно із аналітичними даними, найдорожчими є комбайни, за ними – оприскувачі та трактори. Якщо дивитись на максимальну вартість – у топі трактори, комбайни та борони. Найдешевшим видом техніки є мотоблок.

Нагадаємо, до переліку вітчизняної техніки та обладнання для агропромислового комплексу, 25% вартості яких компенсується державою, додали 212 нових найменувань продукції. Загалом у переліку вже 14 209 позицій від 162 українських виробників.