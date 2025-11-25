Калушский завод "Ориана" задолжал государству более 7 млрд грн: как действовала схема и кто за ней стоит

21 ноября 2025 года Комитет по вопросам экономического развития провел совещание, на котором рассмотрели проблемные объекты приватизации и стратегию их восстановления. Главным объектом внимания стал Калушский завод "Ориана", задолжавший государству более 7 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Совещание состоялось под председательством заместителя Председателя Комитета Алексея Мовчана и с участием представителей Фонда государственного имущества, Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Как пояснил заместитель Мовчан, завод "Ориана" владеет активами на сумму всего около 350 млн грн, тогда как его долг перед государством достигает более 7 млрд грн. Этот долг возник в начале 2000-х годов. "Ориана" взяла кредит под государственные гарантии для создания совместного предприятия "Лукор" (российский "Лукойл" плюс "Ориана"). Схема привела к "накачке" завода долгами, которые не были возвращены. В итоге, государство было вынуждено покрыть эти обязательства на средства налогоплательщиков.

Однако, несмотря на долги, у "Орианы" большой потенциал. Комитет активно ищет механизмы возврата предприятия на рынок, чтобы оно снова функционировало, создавало рабочие места и платило налоги.

Отдельно была рассмотрена история завода "Лукор". Выявлено, что его активы были украдены .

"Активы завода фактически были украдены у государства, связанными с россиянами собственниками. Это реальные деньги и реальные активы, которые должны быть возвращены Украине", — отметили в Комитете.

По результатам совещания Комитет готовит официальные обращения в Службу безопасности Украины и Кабмин о возвращении украденных активов "Орианы" и запуск процедуры банкротства предприятия как альтернативного механизма приватизации.

В Комитете отметили, что эта процедура выгодна для государства, поскольку она является основным кредитором.

