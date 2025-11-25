Калуський завод "Оріана" заборгував державі понад 7 млрд грн: як діяла схема та хто за нею стоїть

21 листопада 2025 року Комітет з питань економічного розвитку провів нараду, на якій розглянули проблемні об’єкти приватизації та стратегію їх відновлення. Головним об'єктом уваги став Калуський завод "Оріана", яки заборгував державі понад 7 млрд грн

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Апарату Верховної Ради України

Нарада відбулась під головуванням заступника Голови Комітету Олексія Мовчана та за участі представників Фонду державного майна, Антимонопольного комітету України (АМКУ), Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Як пояснив заступник Мовчан, завод "Оріана" володіє активами на суму лише близько 350 млн грн, тоді як його борг перед державою сягає понад 7 млрд грн. Цей борг виник на початку 2000-х років. "Оріана" взяла кредит під державні гарантії для створення спільного підприємства "Лукор" (російський "Лукойлу" плюс "Оріана"). Схема призвела до "накачування" заводу боргами, які не були повернуті. У підсумку, держава була змушена покрити ці зобов'язання коштом платників податків.

Однак, попри борги, "Оріана" має великий потенціал. Комітет активно шукає механізми повернення підприємства на ринок, щоб воно знову функціонувало, створювало робочі місця та сплачувало податки.

Окремо було розглянуто історію заводу "Лукор". Виявлено, що його активи були вкрадені.

"Активи заводу фактично були вкрадені у держави пов’язаними з росіянами власниками. Це реальні гроші та реальні активи, які повинні бути повернуті Україні", — зазначили в Комітеті.

За результатами наради Комітет готує офіційні звернення до Служби безпеки України та Кабміну щодо повернення вкрадених активів "Оріани" та запуск процедури банкрутства підприємства як альтернативного механізму приватизації.

У Комітеті зауважили, що ця процедура є вигідною для держави, оскільки вона є основним кредитором.

Нагадаємо, у червні зернотрейдер "Нібулон", який є одним із лідерів українського агросектору, підписала угоду про реструктуризацію боргу з трьома провідними фінансовими установами.