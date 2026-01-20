Канада инвестирует более 550 млн грн в развитие сельских общин Украины через проект Honor: что известно

Министерство экономики обсудило запуск канадского международного проекта Honor, направленного на развитие семейных фермерских хозяйств, сельскохозяйственных кооперативов и поддержку женщин-предпринимателей в сельской местности. Проект рассчитан на 7 лет с бюджетом более 20 млн канадских долл. (свыше 550 млн грн).

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба ведомства.

Развитие сельских общин Украины

В мероприятии приняли участие заместитель министра Денис Башлык, генеральный директор канадской организации Socodevi Жан-Филипп Марку, руководитель проекта Honor в Украине Эрин Макки, представители профильных департаментов Минэкономики, а также эксперты и специалисты совещательной среды.

Проект Honor рассчитан на семь лет (2025-2032) с общим бюджетом 20 млн канадских долларов (более 550 млн грн). Его главная цель – укрепить устойчивость сельских общин, поддержать развитие кооперативов, повысить эффективность семейных фермерских хозяйств, стимулировать агропереработку и добавленную стоимость, а также расширить экономические возможности женщин в сельской местности.

Особое внимание проекту уделяется помощи фермерам и кооперативам в выходе на новые рынки. В частности, предусмотрена подготовка к экспорту продукции в ЕС, Великобританию и Канаду путем повышения стандартов качества, развития переработки, внедрения современных технологий и бизнес-практик.

Ожидается, что в рамках Honor поддержку получат более 50 кооперативов и более 5 тысяч фермеров и членов их семей. Сфера помощи включает молочное скотоводство, ягодничество, овощеводство, пчеловодство и выращивание зерновых культур. Фермеры могут пользоваться учебными программами, совещательными услугами, развивать управленческие навыки, внедрять инновационные подходы к хозяйству и укреплять собственную предпринимательскую способность.

В ходе встречи участники также обсудили текущее состояние развития кооперативного движения в Украине, ключевые вызовы отрасли и дальнейшие шаги сотрудничества. Отдельное внимание было уделено подготовке к Ежегодной кооперативной конференции, в которой планируется участие представителей Минэкономики.

Справочно

Honor (Harnessing Opportunities for Networks and Organizational Resilience) – проект международной технической помощи, внедряемый в Украине канадской организацией Socodevi за финансирование правительства Канады.

Проект реализуется в партнерстве с украинскими профильными организациями и включает несколько регионов Украины, работая через систему учебных, институциональных и консультационных компонентов.

Напомним, Министерство экономики совместно с ФАО при поддержке правительства Норвегии запускает программу поддержки сельских общин в прифронтовых регионах с бюджетом 4 млн долларов.