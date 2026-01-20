Канада інвестує понад 550 млн грн у розвиток сільських громад України через проєкт Honor: що відомо

Міністерство економіки обговорило запуск канадського міжнародного проєкту Honor, який спрямований на розвиток сімейних фермерських господарств, сільськогосподарських кооперативів та підтримку жінок-підприємниць у сільській місцевості. Проєкт розрахований на 7 років із бюджетом понад 20 млн канадських дол. (понад 550 млн грн).

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба відомства.

Розвиток сільських громад України

Участь у заході взяли участь заступник міністра Денис Башлик, генеральний директор канадської організації Socodevi Жан-Філіп Марку, керівниця проєкту Honor в Україні Ерін Маккі, представники профільних департаментів Мінекономіки, а також експерти й фахівці дорадчого середовища.

Проєкт Honor розрахований на сім років (2025–2032) із загальним бюджетом 20 млн канадських доларів (понад 550 млн грн). Його головна мета – зміцнити стійкість сільських громад, підтримати розвиток кооперативів, підвищити ефективність сімейних фермерських господарств, стимулювати агропереробку та створення доданої вартості, а також розширити економічні можливості жінок у сільській місцевості.

Особлива увага проєкту приділяється допомозі фермерам і кооперативам у виході на нові ринки. Зокрема, передбачена підготовка до експорту продукції до ЄС, Великої Британії та Канади шляхом підвищення стандартів якості, розвитку переробки, впровадження сучасних технологій і бізнес-практик.

Очікується, що в межах Honor підтримку отримають понад 50 кооперативів та понад 5 тисяч фермерів і членів їхніх родин. Сфера допомоги охоплює молочне скотарство, ягідництво, овочівництво, бджільництво та вирощування зернових культур. Фермери зможуть користуватися навчальними програмами, дорадчими послугами, розвивати управлінські навички, впроваджувати інноваційні підходи до господарювання та зміцнювати власну підприємницьку спроможність.

Під час зустрічі учасники також обговорили поточний стан розвитку кооперативного руху в Україні, ключові виклики галузі та подальші кроки співпраці. Окрему увагу приділили підготовці до Щорічної кооперативної конференції, у якій планується участь представників Мінекономіки.

Довідково

Honor (Harnessing Opportunities for Networks and Organizational Resilience) – проєкт міжнародної технічної допомоги, який впроваджується в Україні канадською організацією Socodevi за фінансування eряду Канади.

Проєкт реалізується у партнерстві з українськими профільними організаціями та охоплює кілька регіонів України, працюючи через систему навчальних, інституційних і консультаційних компонентів.

Нагадаємо, Міністерство економіки спільно з ФАО за підтримки уряду Норвегії запускають програму підтримки сільських громад у прифронтових регіонах із бюджетом 4 млн доларів.