Капитал, ликвидность и контроль: НБУ установил новые правила для Национального учреждения развития

Национальный банк Украины утвердил комплекс регуляторных требований к деятельности Национального учреждения развития внутри реализации профильного закона. Решения направлены на формирование прозрачных правил работы нового института, в частности в части финансовой устойчивости, управления рисками и внутреннего контроля.

Регулятор принял методику расчета ключевых финансовых нормативов, включающих достаточность капитала, ликвидность и концентрацию рисков.

Отдельно определен порядок формирования групп связанных контрагентов, влияющих на оценку рисков концентрации. Также установлены требования к отчетности: учреждение должно регулярно информировать НБУ о результатах оценки соблюдения нормативов.

Вторым блоком решений является введение стандартов системы внутреннего контроля. Она должна включать в себя контрольную среду, систему управления рисками и внутренний аудит, контрольные процедуры по информационным потокам, а также механизмы мониторинга эффективности.

Отдельно прописаны подходы к взаимодействию с банками и другими финансовыми учреждениями на условиях аутсорсинга.

Новые правила вступают в силу 25 апреля 2026 года. Для Национального учреждения развития установлен переходный период, в рамках которого оно должно полностью адаптироваться к требованиям к 30 июня 2026 года.

Напомним, в феврале Минфин утвердил устав Национального учреждения развития.