Капітал, ліквідність і контроль: НБУ встановив нові правила для Національної установи розвитку

НБУ встановив нові правила для Національної установи розвитку / Depositphotos

Національний банк України затвердив комплекс регуляторних вимог до діяльності Національної установи розвитку в межах реалізації профільного закону. Рішення спрямовані на формування прозорих правил роботи нової інституції, зокрема у частині фінансової стійкості, управління ризиками та внутрішнього контролю.

Регулятор ухвалив методику розрахунку ключових фінансових нормативів, які включають достатність капіталу, ліквідність і концентрацію ризиків.

Окремо визначено порядок формування груп пов’язаних контрагентів, що впливає на оцінку ризиків концентрації. Також встановлено вимоги до звітності: установа повинна регулярно інформувати НБУ про результати оцінки дотримання нормативів.

Другим блоком рішень є запровадження стандартів системи внутрішнього контролю. Вона має включати контрольне середовище, систему управління ризиками та внутрішній аудит, контрольні процедури щодо інформаційних потоків, а також механізми моніторингу ефективності.

Окремо прописані підходи до взаємодії з банками та іншими фінансовими установами на умовах аутсорсингу.

Нові правила набирають чинності 25 квітня 2026 року. Для Національної установи розвитку встановлено перехідний період, у межах якого вона має повністю адаптуватися до вимог до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, у лютому Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку. Про те, як це вплине на бізнес, читайте в матеріалі.

Автор:
Тетяна Гойденко