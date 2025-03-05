Капитальные инвестиции в 2024 году превысили 530 млрд. гривен

Сумма капитальных инвестиций за январь-декабрь 2024 составила 534,4 млрд грн. Это на 35,1% больше чем за аналогичный период 2023 года. Наибольшее количество вложений было осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций, на втором месте – средства государственного бюджета.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным Госстата, больше вложений было осуществлено за счет собственных средств предприятий и организаций – 379,6 млрд грн (71,0% к общему объему). На втором месте – средства государственного бюджета (58,2 млрд. грн. или 10,9%).

По видам экономической деятельности больше всего вкладывали в:

промышленность — 209,1 млрд грн (39%);

государственное управление и оборону – 61 млрд грн (11%);

транспорт и складское хозяйство — 46,8 млрд грн (9%).

По видам активов преобладают материальные – 93,8%, а нематериальные – всего 6,2%. Среди материальных активов наибольшую долю капитальных инвестиций занимают машины и оборудование – 32,8%, инженерные сооружения – 27,2% и нежилые здания – 11,6%.

Среди регионов Украины больше капитальных инвестиций зафиксировано в столице. Киев получил 199,7 млрд. гривен, что составляет 37% от общего объема вложений.

Напомним, в Украине стартует отбор стартапов на инвестиционный акселератор от UK - Ukraine TechBridge . 20 украинских технологических компаний получат возможность выйти на британский рынок и привлечь средства к масштабированию.