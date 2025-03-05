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Капітальні інвестиції у 2024 році перевищили 530 млрд гривень

інвестиції, калькулятор, графік
Сума капітальних інвестицій минулого року перевищила півмільярда гривень. Фото: freepik

Сума капітальних інвестицій за січень–грудень 2024 року склала 534,4 млрд грн. Це на 35,1% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше вкладень було здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій, на другому місці – кошти державного бюджету.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

Фото 2 — Капітальні інвестиції у 2024 році перевищили 530 млрд гривень

За даними Держстату, найбільше вкладень було здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 379,6 млрд грн (71,0% до загального обсягу). На другому місці – кошти державного бюджету (58,2 млрд грн або 10,9%).

За видами економічної діяльності найбільше вкладали у:

  • промисловість — 209,1 млрд грн (39%); 
  • державне управління й оборону — 61 млрд грн (11%); 
  • транспорт та складське господарство — 46,8 млрд грн (9%).
Фото 3 — Капітальні інвестиції у 2024 році перевищили 530 млрд гривень

За видами активів переважають матеріальні — 93,8%, а нематеріальні — всього 6,2%. Серед матеріальних активів найбільшу частку капітальних інвестицій займають машини та обладнання — 32,8%, інженерні споруди — 27,2% та нежитлові будівлі — 11,6%.

Фото 4 — Капітальні інвестиції у 2024 році перевищили 530 млрд гривень

Серед регіонів України найбільше капітальних інвестицій зафіксовано у столиці. Київ отримав 199,7 млрд гривень, що складає 37% від загального об’єму вкладень.

Фото 5 — Капітальні інвестиції у 2024 році перевищили 530 млрд гривень

Нагадаємо, в Україні стартує відбір стартапів на інвестиційний акселератор від UK-Ukraine TechBridge. 20 українських технологічних компаній отримають можливість вийти на британський ринок та залучити кошти на масштабування.

Автор:
Тетяна Ковальчук