Капітальні інвестиції у 2024 році перевищили 530 млрд гривень

Сума капітальних інвестицій за січень–грудень 2024 року склала 534,4 млрд грн. Це на 35,1% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Найбільше вкладень було здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій, на другому місці – кошти державного бюджету.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

За даними Держстату, найбільше вкладень було здійснено за рахунок власних коштів підприємств та організацій – 379,6 млрд грн (71,0% до загального обсягу). На другому місці – кошти державного бюджету (58,2 млрд грн або 10,9%).

За видами економічної діяльності найбільше вкладали у:

промисловість — 209,1 млрд грн (39%);

державне управління й оборону — 61 млрд грн (11%);

транспорт та складське господарство — 46,8 млрд грн (9%).

За видами активів переважають матеріальні — 93,8%, а нематеріальні — всього 6,2%. Серед матеріальних активів найбільшу частку капітальних інвестицій займають машини та обладнання — 32,8%, інженерні споруди — 27,2% та нежитлові будівлі — 11,6%.

Серед регіонів України найбільше капітальних інвестицій зафіксовано у столиці. Київ отримав 199,7 млрд гривень, що складає 37% від загального об’єму вкладень.

Нагадаємо, в Україні стартує відбір стартапів на інвестиційний акселератор від UK-Ukraine TechBridge. 20 українських технологічних компаній отримають можливість вийти на британський ринок та залучити кошти на масштабування.