"Карлсберг Украина" прекращает работу двух региональных представительств: какие причины

ЧАО "Карлсберг Украина" (Запорожье) прекращает деятельность своих обособленных подразделений в Харькове и Одессе. Соответствующая информация появилась в системе раскрытия данных Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию "Интерфакс-Украина".

Причины закрытия

Решение о закрытии филиалов было утверждено наблюдательным советом общества 25 февраля 2026 года. Основными факторами, повлиявшими на ликвидацию, компания называет отсутствие персонала и руководства в указанных регионах, отсутствие имущества на балансе подразделений, а также фактическое прекращение деятельности, соответствующей цели создания офисов.

Функциями указанных обособленных подразделений были защита и представление интересов компании в соответствующих регионах.

"Закрытие обособленных представительств Carlsberg Ukraine не означает сокращения или сворачивания деятельности компании в регионах. Обособленные представительства были созданы в начале 2000 - х годов. В период активного развертывания инвестиций в производственные мощности в Киеве, Львове и Запорожье. Сегодня, с учетом современных моделей работы, потребность в содержании отдельных юридических представительских структур отсутствует", - прокомментировали в компании.

В Carlsberg Ukraine отметили, что команды продаж и дальше обеспечивают полноценное присутствие компании во всех регионах Украины.

О Carlsberg Украина

Carlsberg Ukraine является частью международной Carlsberg Group. В Украине производственные мощности компании сосредоточены на трех заводах: Запорожском, Киевском и Львовском.

В портфель брендов предприятия входят такие торговые марки, как "Львовское", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth&Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen и другие.

Запорожский завод компании был создан на базе построенного в 1974 году Запорожского пивзавода №2 (Славутич). Начиная с 1996 года на предприятии было установлено новое оборудование, изготовленное ведущими компаниями пивоваренной промышленности. Благодаря этому завод стал передовым предприятием европейского типа с эффективным производством и высоким уровнем автоматизации технологических процессов. Мощность Запорожского пивоваренного завода на сегодняшний день составляет 333 млн. литров в год. Количество работников – более 300 человек.

Напомним, в июне 2024 года компания Carlsberg Ukraine открыла во Львове крафтовую пивоварню под названием KLEПКА.