"Карлсберг Україна" припиняє роботу двох регіональних представництв: які причини

ПрАТ "Карлсберг Україна" (Запоріжжя) припиняє діяльність своїх відокремлених підрозділів у Харкові та Одесі. Відповідна інформація з’явилася в системі розкриття даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Причини закриття

Рішення про закриття філій було затверджене наглядовою радою товариства 25 лютого 2026 року. Основними факторами, що вплинули на ліквідацію, компанія називає відсутність персоналу та керівництва у зазначених регіонах, відсутність майна на балансі підрозділів, а також фактичне припинення діяльності, що відповідала б меті створення офісів.

Функціями зазначених відокремлених підрозділів були захист і представлення інтересів компанії у відповідних регіонах.

"Закриття відокремлених представництв Carlsberg Ukraine не означає скорочення або згортання діяльності компанії в регіонах. Відокремлені представництва були створені на початку 2000‑х років. У період активного розгортання інвестицій у виробничі потужності в Києві, Львові та Запоріжжі. Сьогодні, з урахуванням сучасних моделей роботи, потреба в утриманні окремих юридичних представницьких структур відсутня", — прокоментували у компанії.

У Carlsberg Ukraine зазначили, що команди продажів і надалі забезпечують повноцінну присутність компанії в усіх регіонах України.

Про Carlsberg Ukraine

Carlsberg Ukraine є частиною міжнародної Carlsberg Group. В Україні виробничі потужності компанії зосереджені на трьох заводах: Запорізькому, Київському та Львівському.

До портфеля брендів підприємства входять такі торгові марки, як "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth&Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen та інші.

Запорізький завод компанії був створений на базі побудованого в 1974 році Запорізького пивзаводу №2 ("Славутич"). Починаючи з 1996 року, на підприємстві було встановлено нове обладнання, виготовлене провідними компаніями пивоварної промисловості. Завдяки цьому завод став передовим підприємством європейського типу з ефективним виробництвом та високим рівнем автоматизації технологічних процесів. Потужність Запорізького пивоварного заводу на сьогоднішній день становить 333 млн літрів на рік. Кількість працівників - понад 300 осіб.

Нагадаємо, у червні 2024 року компанія Carlsberg Ukraine відкрила у Львові крафтову броварню під назвою KLEПКА.