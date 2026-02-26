Запланована подія 2

"Карлсберг Україна" припиняє роботу двох регіональних представництв: які причини

завод Carlsberg Ukraine у Запоріжжі
Завод Carlsberg Ukraine у Запоріжжі / Фото: Carlsberg Ukraine

ПрАТ "Карлсберг Україна" (Запоріжжя) припиняє діяльність своїх відокремлених підрозділів у Харкові та Одесі. Відповідна інформація з’явилася в системі розкриття даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію "Інтерфакс-Україна".

Причини закриття

Рішення про закриття філій було затверджене наглядовою радою товариства 25 лютого 2026 року. Основними факторами, що вплинули на ліквідацію, компанія називає відсутність персоналу та керівництва у зазначених регіонах, відсутність майна на балансі підрозділів, а також фактичне припинення діяльності, що відповідала б меті створення офісів.

Функціями зазначених відокремлених підрозділів були захист і представлення інтересів компанії у відповідних регіонах.

"Закриття відокремлених представництв Carlsberg Ukraine не означає скорочення або згортання діяльності компанії в регіонах. Відокремлені представництва були створені на початку 2000х років. У період активного розгортання інвестицій у виробничі потужності в Києві, Львові та Запоріжжі. Сьогодні, з урахуванням сучасних моделей роботи, потреба в утриманні окремих юридичних представницьких структур відсутня", — прокоментували у компанії.

У  Carlsberg Ukraine зазначили, що команди продажів і надалі забезпечують повноцінну присутність компанії в усіх регіонах України. 

Про Carlsberg Ukraine

Carlsberg Ukraine є частиною міжнародної Carlsberg Group. В Україні виробничі потужності компанії зосереджені на трьох заводах: Запорізькому, Київському та Львівському.

До портфеля брендів підприємства входять такі торгові марки, як "Львівське", Robert Doms, Baltika, Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, "Арсенал", "Квас Тарас", Somersby, Guinness, Seth&Riley's Garage, Warsteiner, Grimbergen та інші.

Запорізький завод компанії був створений на базі побудованого в 1974 році Запорізького пивзаводу №2 ("Славутич"). Починаючи з 1996 року, на підприємстві було встановлено нове обладнання, виготовлене провідними компаніями пивоварної промисловості. Завдяки цьому завод став передовим підприємством європейського типу з ефективним виробництвом та високим рівнем автоматизації технологічних процесів. Потужність Запорізького пивоварного заводу на сьогоднішній день становить 333 млн літрів на рік. Кількість працівників - понад 300 осіб.

Нагадаємо, у червні 2024 року компанія Carlsberg Ukraine відкрила у Львові крафтову броварню під назвою KLEПКА.

Автор:
Тетяна Ковальчук