"Карлсберг Украина" сменила владельца и выплатит почти 50 млн грн дивидендов

Шведская компания Carlsberg Sverige AB стала единоличным владельцем 100% голосующих акций ЧАО "Карлсберг Украина". Изменение структуры собственности произошло в пределах внутренней корпоративной реструктуризации материнской группы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Переход прав собственности произошел по пути правопреемства. Предыдущий владелец пакета акций — шведский Baltic Beverages Invest Aktiebolag — был ликвидирован и присоединен к Carlsberg Sverige AB.

Дивиденды в валюте и график выплат

Сразу после смены собственника единственный акционер принял решение о распределении прибыли. На выплату дивидендов направят 49,89 млн. грн., что составляет 0,0488 грн. на одну акцию. Выплата будет производиться одной частью в безналичной форме, а расчеты с акционером произведут в евро. Перечень лиц, имеющих право на получение средств, сформируют 27 апреля 2026, после чего выплаты начнутся 28 апреля и продлятся до 16 октября 2026 года.

Финансовые показатели и операционная деятельность

Согласно отчетности, в 2025 году "Карлсберг Украина" зафиксировала снижение дохода на 2,6% (до 12,17 млрд грн) и сокращение чистой прибыли на 17,1% (до 1,8 млрд грн). В то же время, компания нарастила активы на 9,2%, которые теперь составляют 15,11 млрд грн, и уменьшила долговые обязательства.

В настоящее время ЧАО "Карлсберг Украина" остается одним из крупнейших налогоплательщиков в отрасли, обеспечивая работой более 1400 человек на заводах в Киеве, Львове и Запорожье. В портфеле компании такие известные бренды, как Львовское, Carlsberg, Kronenbourg 1664 и Квас Тарас.

Напомним, "Карлсберг Украина" прекращает деятельность обособленных подразделений в Харькове и Одессе. Соответствующие данные были зафиксированы в системе НКЦБФР, что свидетельствует об изменении логистической и управленческой стратегии производителя в условиях военного времени.

Автор:
Максим Кольц