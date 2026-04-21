"Карлсберг Україна" змінила власника та виплатить майже 50 млн грн дивідендів

Шведська компанія Carlsberg Sverige AB стала одноосібним власником 100% голосуючих акцій ПрАТ "Карлсберг Україна". Зміна структури власності відбулася в межах внутрішньої корпоративної реструктуризації материнської групи.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Перехід прав власності відбувся шляхом правонаступництва. Попереднього власника пакета акцій — шведську Baltic Beverages Invest Aktiebolag — було ліквідовано та приєднано до Carlsberg Sverige AB.

Дивіденди у валюті та графік виплат

Одразу після зміни власника єдиний акціонер ухвалив рішення про розподіл прибутку. На виплату дивідендів спрямують 49,89 млн грн, що становить 0,0488 грн на одну акцію. Виплата здійснюватиметься однією частиною у безготівковій формі, а розрахунки з акціонером проведуть у євро. Перелік осіб, що мають право на отримання коштів, сформують 27 квітня 2026 року, після чого виплати розпочнуться 28 квітня і триватимуть до 16 жовтня 2026 року.

Фінансові показники та операційна діяльність

Згідно зі звітністю, у 2025 році "Карлсберг Україна" зафіксувала зниження доходу на 2,6% (до 12,17 млрд грн) та скорочення чистого прибутку на 17,1% (до 1,8 млрд грн). Водночас компанія наростила активи на 9,2%, які тепер становлять 15,11 млрд грн, та зменшила боргові зобов'язання.

Наразі ПрАТ "Карлсберг Україна" залишається одним із найбільших платників податків у галузі, забезпечуючи роботою понад 1400 осіб на заводах у Києві, Львові та Запоріжжі. В портфелі компанії такі відомі бренди, як «Львівське», Carlsberg, Kronenbourg 1664 та «Квас Тарас».

Нагадаємо, "Карлсберг Україна" припиняє діяльність відокремлених підрозділів у Харкові та Одесі. Відповідні дані були зафіксовані в системі НКЦПФР, що свідчить про зміну логістичної та управлінської стратегії виробника в умовах воєнного часу.