Карта боевых действий в Украине на 1 марта 2025 года

Продолжается 1102-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 1 марта 2025 года

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 91 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением одной ракеты, а также 100 авиаударов, в том числе сбросил 152 КАБ. Кроме этого, произвел более 5600 обстрелов, из них 121 из реактивных систем залпового огня и привлек для поражений 2449 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов Юнаковка, Басовка Сумской области; Калиново, Черноглазовка, Оришанка, Довжик, Безруки Харьковской области; Краматорск, Белокузьминовка, Красноторка, Константиновка, Зверево, Леонтовичи, Зеленый Гай, Андреевка-Клевцово Донецкой области; Январское Днепропетровской области; Железнодорожное, Гуляйполе, Пятихатки Запорожской области; Антоновка, Понятовка Херсонской области.

Последние новости с фронта сегодня

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 11 районов сосредоточения личного состава и вооружения и военной техники, три артиллерийские системы и боеприпасы противника.

За прошедшие сутки на Харьковском направлении произошла одна вражеская атака в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении в сутки произошло две атаки кафиров. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызового и Лозового.

На Лиманском направлении враг атаковал дважды. Пытался продвинуться вперед неподалеку от Ивановки и Ямполевки.

Также вчера враг дважды штурмовыми действиями пытался вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Верхнекаменского на Северском направлении.

За прошедшие сутки на Краматорском направлении произошло два штурмовых действия захватчиков в районе населенного пункта Орехово-Василовка.

На Торецком направлении украинские воины отразили 16 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Барановка, Елизаветовка, Луч, Лисовка, Новоукраинка, Песчаное, Котлино, Надеевка и Андреевка.

На Новопавловском направлении Силы обороны отразили восемь враждебных наступательных действий. Усилия враг сосредотачивался в районах населенных пунктов Костянтинополь и Скуднее.

При поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации враг трижды пытался сместить наших защитников с занимаемых позиций на Гуляйпольском направлении, в районах Привольного и Ровно.

На Ореховском направлении, в районах Пятихаток и Каменского, захватчики совершили три атаки позиций наших защитников.

В Приднепровском направлении оккупационные войска активных наступательных действий не проводили.

На Курском направлении за прошедшие сутки наши защитники отбили 18 атак противника, враг нанес 527 артиллерийских обстрелов, из них 18 — из реактивных систем залпового огня, совершил 25 авиационных ударов, сбросив 31 КАБ.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике, активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Присоединяйтесь к силам обороны! Вместе победим! Слава Украине!

Читайте также: Потери врага на 1 марта 2025 года.