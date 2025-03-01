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Потери врага по состоянию на 1 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

Потери врага по состоянию на 1 марта 2025 года – Генштаб ВСУ
Оккупанты потеряли более 1000 человек. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1050 оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1102-е сутки полномасштабной войны составляют 875 610 человек.

Потери России в войне на 1 марта 2025 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 1 марта потеряла:

  • личного состава – около 875610 (+1050) человек;
  • танков ‒ 10233 (+11) ед;
  • боевых бронированных машин – 21249 (+15) ед;
  • артиллерийских систем – 23908 (+61) ед;
  • РСЗО – 1304 (+1) ед;
  • средства ПВО – 1088 (+1) ед;
  • самолетов – 370 (+0) ед;
  • вертолетов – 331 (+0) ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 27402 (+128); крылатые ракеты — 3085 (+0); корабли /катера — 28 (+0) ед;
  • подлодки — 1 (+0) ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 39101 (+107) ед;
  • специальная техника – 3763 (+0).
Фото 2 — Потери врага по состоянию на 1 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

Пораженные воздушные цели врага на 1 марта – Воздушные силы

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают об пораженных воздушных целях во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

  • 103 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Одесской и Николаевской областях;
  • 51 вражеский беспилотник-имитатор — локационно потерянный (без негативных последствий
Фото 3 — Потери врага по состоянию на 1 марта 2025 года – Генштаб ВСУ

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Автор:
Татьяна Гойденко