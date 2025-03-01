Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1102-ту добу повномасштабної війни становлять 875 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 березня втратила:

особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб;

танків ‒ 10233 (+11) од;

бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од;

артилерійських систем – 23908 (+61) од;

РСЗВ – 1304 (+1) од;

засоби ППО ‒ 1088 (+1) од;

літаків – 370 (+0) од;

гелікоптерів – 331 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128);крилаті ракети ‒ 3085 (+0);кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од;

спеціальна техніка ‒ 3763 (+0).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях;

51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків

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