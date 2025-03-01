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Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
Окупанти втратили понад 1000 осіб. Фото: Генштаб ЗСУ / Facebook

ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1102-ту добу повномасштабної війни становлять 875 610 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 березня 2025

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 березня втратила:

  • особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб;
  • танків ‒ 10233 (+11) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од;
  • артилерійських систем – 23908 (+61) од;
  • РСЗВ – 1304 (+1) од;
  • засоби ППО ‒ 1088 (+1) од;
  • літаків – 370 (+0) од;
  • гелікоптерів – 331 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128);крилаті ракети ‒ 3085 (+0);кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни - 1 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3763 (+0).
Фото 2 — Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 березня – Повітряні сили

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях;
  • 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків
Фото 3 — Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ

Читайте також: карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Тетяна Гойденко