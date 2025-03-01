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Втрати ворога станом на 1 березня 2025 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1050 окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1102-ту добу повномасштабної війни становлять 875 610 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 березня 2025
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 березня втратила:
- особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб;
- танків ‒ 10233 (+11) од;
- бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од;
- артилерійських систем – 23908 (+61) од;
- РСЗВ – 1304 (+1) од;
- засоби ППО ‒ 1088 (+1) од;
- літаків – 370 (+0) од;
- гелікоптерів – 331 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128);крилаті ракети ‒ 3085 (+0);кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни - 1 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од;
- спеціальна техніка ‒ 3763 (+0).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 березня – Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про уражені повітряні цілі під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- 103-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Донецькій, Херсонській, Одеській та Миколаївській областях;
- 51 ворожий безпілотник-імітатор — локаційно втрачений (без негативних наслідків
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