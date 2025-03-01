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Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1102-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 1 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року
Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 91 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, а також 100 авіаударів, зокрема, скинув 152 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 121 - із реактивних систем залпового вогню та залучив для уражень 2449 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів в районах населених пунктів Юнаківка, Басівка Сумської області; Калинове, Чорноглазівка, Орішанка, Довжик, Безруки Харківської області; Краматорськ, Білокузьминівка, Красноторка, Костянтинівка, Звірове, Леонтовичі, Зелений Гай, Андріївка-Клевцове Донецької області; Січневе Дніпропетровської області; Залізничне, Гуляйполе, П’ятихатки Запорізької області; Антонівка, Понятівка Херсонської області.

Останні новини з фронту за сьогодні

Вчора авіація і ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, три артилерійські системи та склад боєприпасів противника.

Минулої доби на Харківському напрямку відбулася одна ворожа атака в районі населеного пункту Вовчанськ.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку за добу відбулося дві атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового та Лозової.

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував двічі. Намагався просунутись уперед неподалік Іванівки та Ямполівки.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

Також, вчора ворог двічі штурмовими діями намагався витіснити наших захисників з позицій в районах Білогорівки та Верхньокам’янського на Сіверському напрямку.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

Минулої доби на Краматорському напрямку відбулося дві штурмових дії загарбників у районі населеного пункту Оріхово-Василівка.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Торецькому напрямку українські воїни відбили 16 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмів агресора у районах населених пунктів Баранівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Новоукраїнка, Піщане, Котлине, Надіївка та Андріївка.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих наступальних дій. Зусилля ворог зосереджував у районах населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

За підтримки штурмової та бомбардувальної авіації ворог тричі намагався посунути наших оборонців із займаних позицій на Гуляйпільському напрямку, в районах Привільного та Рівнополя.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку, в районах П’ятихаток та Кам’янського, загарбники здійснили три атаки позицій наших захисників.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку окупаційні війська активних наступальних дій не проводили.

Фото 24 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Курському напрямку минулої доби наші оборонці відбили 18 атак противника, ворог завдав 527 артилерійських обстрілів, з них 18 - із реактивних систем залпового вогню, здійснив 25 авіаційних ударів, скинувши 31 КАБ.

Фото 25 — Карта бойових дій в Україні на 1 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Приєднуйтесь до Сил оборони! Разом переможемо! Слава Україні!

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Автор:
Тетяна Гойденко