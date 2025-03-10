Карта боевых действий в Украине на 10 марта 2025 года

Продолжается 1111-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 марта 2025 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 151 боевое столкновение.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 91 авиаудара, сбросив 148 управляемых бомб. Кроме этого, произвел около 6700 обстрелов, из них 186 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражений 2576 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Боровая, Казачья Лопань, Прудянка, Слатино, Волчанские Хутора Харьковской области; Заря, Полтавка, Покровск, Зверево, Надеевка, Одрадное, Шевченко Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка, Степное, Каменское Запорожской области.

Последние новости с фронта сегодня

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 28 районов сосредоточения личного состава и военной техники, семь артиллерийских систем, пункт управления, состав боеприпасов и станцию РЭБ/РЛС российских захватчиков.

На Харьковском направлении наши войска отразили шесть атак врага в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло четыре атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника недалеко от Лозовой, Петропавловки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Балка Журавка, Новолюбовка, Мирное, Ивановка и Ямполевка.

На Северском направлении украинские воины за сутки отбили 20 вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались идти вперед в районах Белогоровки, Верхнекаменского и в направлении Серебрянки.

На Краматорском направлении захватчик пытался идти вперед на позиции украинских подразделений в районах населенных пунктов Часов Яр, Григоровка и в сторону Ступочек и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 18 атак неподалеку от населенных пунктов Торецк, Дружба и Дачное.

На Покровском направлении наши защитники остановили 35 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Даченское, Котлино, Надеевка, Преображенка, Андреевка и Улакли.

На Новопавловском направлении враг пять раз пытался прорваться вблизи населенных пунктов Скудное, Бурлацкое и Константинополь.

На Гуляйпольском направлении в районах Новополя и Привольного наши защитники отразили девять штурмовых действий оккупантов.

На Ореховском направлении противник четырежды шел вперед вблизи Степного, Нестерянки и Щербаков.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки противник штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

В операционной зоне в Курщине подразделения Сил обороны Украины вчера отразили 27 атак российских захватчиков. Кроме этого, враг нанес 29 авиационных ударов с применением 35 управляемых бомб, а также совершил 422 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 17 — из реактивных систем залпового огня.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, Министерство обороны Украины начало лицензированное производство современных FPV-дронов на базе одного из государственных предприятий.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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