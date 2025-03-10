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Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

військові, війна, ЗСУ
Велика війна триває три роки. Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Триває 1111-й день повномасштабної війни в Україні.

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 березня 2025

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Фото 2 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 3 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 4 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 5 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 6 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 7 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 8 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 9 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 10 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року
Фото 11 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 151 бойове зіткнення.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаудару, скинувши 148 керованих бомб. Крім цього, здійснив майже 6700 обстрілів, з них 186 - із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2576 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Борова, Козача Лопань, Прудянка, Слатине, Вовчанські Хутори Харківської області; Зоря, Полтавка, Покровськ, Звірове, Надіївка, Одрадне, Шевченко Донецької області; Гуляйполе, Новоандріївка, Степове, Кам’янське Запорізької області.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 28 районів зосередження особового складу та військової техніки, сім артилерійських систем, пункт управління, склад боєприпасів та станцію РЕБ/РЛС російських загарбників.

На Харківському напрямку наші війська відбили шість атак ворога в районі Вовчанська.

Фото 12 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Лозової, Петропавлівки та Загризового.

Фото 13 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Лиманському напрямку ворог атакував 11 разів. Намагався просунутися уперед поблизу населених пунктів Балка Журавка, Новолюбівка, Мирне, Іванівка та Ямполівка.

Фото 14 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Сіверському напрямку українські воїни за добу відбивали 20 ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися йти вперед в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та в напрямку Серебрянки

Фото 15 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Краматорському напрямку загарбник намагався йти вперед на позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Часів Яр, Григорівка та в бік Ступочок і Білої Гори.

Фото 16 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Торецькому напрямку ворог здійснив 18 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Дружба та Дачне.

Фото 17 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 35 штурмів агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Промінь, Даченське, Котлине, Надіївка, Преображенка, Андріївка та Улакли.

Фото 18 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Новопавлівському напрямку ворог п’ять разів намагався прорватися поблизу населених пунктів Скудне, Бурлацьке та Костянтинопіль.

Фото 19 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Гуляйпільському напрямку в районах Новополя та Привільного наші оборонці відбили дев’ять штурмових дій окупантів.

Фото 20 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Оріхівському напрямку противник чотири рази йшов вперед поблизу Степового, Нестерянки та Щербаків.

Фото 21 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Придніпровському напрямку минулої доби противник штурмових дій не проводив.

Фото 22 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України вчора відбили 27 атак російських загарбників. Крім цього, ворог завдав 29 авіаційних ударів із застосуванням 35 керованих бомб, а також здійснив 422 артилерійських обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема 17 - із реактивних систем залпового вогню.

Фото 23 — Карта бойових дій в Україні на 10 березня 2025 року

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, Міністерство оборони України розпочало ліцензоване виробництво сучасних FPV-дронів на базі одного із державних підприємств. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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Автор:
Світлана Манько