Карта боевых действий в Украине на 10 сентября 2026 года

Продолжается 1660-й день полномасштабной войны в Украине .

Карта боевых действий в Украине по состоянию на 10 сентября 2026 г.

Последние данные из отчета ISW (Институт изучения войны):

Новости войны в Украине

Оперативная информация по состоянию на 08:00 по российскому вторжению. По данным Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки произошло 277 боевых столкновений.

Вчера противник нанес 91 авиационный удар, во время которого сбросил 331 управляемую авиабомбу. Кроме того, захватчики применили 10 913 дронов-камикадзе и совершили 2117 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

На Сумщине артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Кореньок, Товстодубово, Писаревка, Уланово, Хотинь, Яструбщина, Садки, Мирополье и Иволжанское. Кроме того, авиационные удары получили районы населенных пунктов Вильная Слобода и Береза.

Последние новости с фронта сегодня

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили один район сосредоточения живой силы противника, шесть артиллерийских систем, два пункта управления беспилотных летательных аппаратов и один зенитный ракетный комплекс.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях наши защитники остановили два вражеских штурма.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 14 атак противника. Захватчики пытались продвинуться в районах Казачьей Лопани, Лимана и Старицы, а также в направлениях Широкого и Чугуновки.

На Купянском направлении враг трижды атаковал в районах Петропавловки и Новоосинового.

Попытки вклиниться в нашу оборону отражены на Лиманском направлении, где кафиры пять раз атаковали в районах Лимана и Дибровы, а также в направлении Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил одно штурмовое действие в направлении Пискуновки.

На Краматорском направлении оккупанты один раз атаковали в направлении населенного пункта Федоровка.

На Константиновском направлении зафиксировано семь атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки и Долгой Балки.

Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники остановили 44 атаки. Враг проявлял активность в районах Белицкого, Сергеевки, Удачного и Молодецкого, а также совершал штурмы в направлениях Дорожного, Миколайполья, Водянского, Надежды, Васильевки, Торецкого, Новогригорьевки, Степов, Ганновки, Доброполья, Шевченко, Светлого и Матяшевого.

На Александровском направлении захватчики совершили две атаки по направлениям населенных пунктов Радостное и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении оккупанты 10 раз атаковали. Враг пытался продвинуться в районе Горького, а также в направлениях Рождественского, Терноватого и Волшебного.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг штурмовых действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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