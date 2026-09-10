Втрати ворога станом на 10 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1660 добу повномасштабної війни становлять 1 502 390 осіб.

Втрати Росії у війні на 10 вересня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:

особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб;

танків – 12 339 (+1) од.;

бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.;

артилерійських систем – 49 452 (+69) од.;

РСЗВ – 2 107 (+2) од.;

засобів ППО – 1 618 (+5) од.;

літаків – 441 (+0) од.;

гелікоптерів – 356 (+1) од.;

наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.;

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.;

крилатих ракет – 5 103 (+0) од.;

кораблів / катерів – 35 (+0) од.;

підводних човнів – 2 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 146 621 (+613) од.;

спеціальної техніки – 4 650 (+0) од.

Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 вересня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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