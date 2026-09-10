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Втрати ворога станом на 10 вересня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 520 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1660 добу повномасштабної війни становлять 1 502 390 осіб.
Втрати Росії у війні на 10 вересня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 10 вересня втратила:
- особового складу – близько 1 502 390 (+1 520) осіб;
- танків – 12 339 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 25 305 (+15) од.;
- артилерійських систем – 49 452 (+69) од.;
- РСЗВ – 2 107 (+2) од.;
- засобів ППО – 1 618 (+5) од.;
- літаків – 441 (+0) од.;
- гелікоптерів – 356 (+1) од.;
- наземних робототехнічних комплексів – 2 550 (+16) од.;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 508 205 (+2 017) од.;
- крилатих ракет – 5 103 (+0) од.;
- кораблів / катерів – 35 (+0) од.;
- підводних човнів – 2 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 146 621 (+613) од.;
- спеціальної техніки – 4 650 (+0) од.
Уражені повітряні цілі ворога станом на 10 вересня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 128 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів.
Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 13 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 9 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
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