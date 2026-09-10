Карта бойових дій в Україні на 10 вересня 2026 року

Триває 1660-й день повномасштабної війни в Україні .

Мапа бойових дій в Україні станом на 10 вересня 2026

Останні дані зі звіту ISW (Інститут вивчення війни):

Новини війни в Україні

Оперативна інформація станом на 08:00 щодо російського вторгнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби відбулося 277 бойових зіткнень.

Вчора противник завдав 91 авіаційного удару, під час якого скинув 331 керовану авіабомбу. Крім того, загарбники застосували 10 913 дронів-камікадзе та здійснили 2117 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Сумщині артилерійських обстрілів ворога зазнали населені пункти Кореньок, Товстодубове, Писарівка, Уланове, Хотінь, Яструбщина, Садки, Миропілля та Іволжанське. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вільна Слобода та Береза.

Останні новини з фронту за сьогодні

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один район зосередження живої сили противника, шість артилерійських систем, два пункти управління безпілотних літальних апаратів та один зенітний ракетний комплекс.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби наші захисники зупинили два ворожих штурми.

На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 14 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Козачої Лопані, Лимана та Стариці, а також у напрямках Широкого та Чугунівки.

На Куп’янському напрямку ворог тричі атакував у районах Петропавлівки та Новоосинового.

Спроби вклинитися в нашу оборону відбито на Лиманському напрямку, де окупанти п'ять разів атакували в районах Лимана та Діброви, а також у напрямку Новоселівки.

На Слов’янському напрямку противник здійснив одну штурмову дію у напрямку Пискунівки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз атакували у напрямку населеного пункту Федорівка.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано сім атак. Загарбники вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Іллінівки та Довгої Балки.

Найбільшу кількість штурмових дій зафіксовано на Покровському напрямку, де наші захисники зупинили 44 атаки. Ворог виявляв активність у районах Білицького, Сергіївки, Удачного та Молодецького, а також здійснював штурми у напрямках Дорожнього, Миколайпілля, Водянського, Надії, Василівки, Торецького, Новогригорівки, Степів, Ганнівки, Добропілля, Шевченка, Світлого та Матяшевого.

На Олександрівському напрямку загарбники здійснили дві атаки у напрямках населених пунктів Радісне та Рибне.

На Гуляйпільському напрямку окупанти 10 разів атакували. Ворог намагався просунутися в районі Гіркого, а також у напрямках Різдвянки, Тернуватого та Чарівного.

На Оріхівському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Придніпровському напрямку минулої доби ворог штурмових дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

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