- Тип
- Война Война
- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
Потери врага по состоянию на 10 сентября 2026 – Генштаб ВСУ
ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1660 сутки полномасштабной войны составляют 1 502 390 человек.
Потери России в войне на 10 сентября 2026 г.
Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября потеряла:
- личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек;
- танков – 12 339 (+1) ед;
- боевых бронированных машин – 25 305 (+15) ед;
- артиллерийских систем – 49 452 (+69) ед;
- РСЗО – 2 107 (+2) ед;
- средств ПВО – 1 618 (+5) ед;
- самолетов – 441 (+0) ед;
- вертолетов – 356 (+1) ед;
- наземных робототехнических комплексов – 2550 (+16) ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) ед;
- крылатых ракет – 5 103 (+0) ед;
- кораблей/катеров – 35 (+0) ед;
- подводных лодок – 2 (+0) ед;
- автомобильной техники и автоцистерн – 146 621 (+613) ед;
- специальной техники – 4 650 (+0) ед.
Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 сентября
Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:
- сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.
Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.
Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!
Слава Украине!
Читайте также: Карта боевых действий на сегодня.