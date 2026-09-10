Потери врага по состоянию на 10 сентября 2026 – Генштаб ВСУ

ВСУ за последние сутки ликвидировали 1520 российских оккупантов. Общие потери личного состава российской армии РФ на 1660 сутки полномасштабной войны составляют 1 502 390 человек.

Потери России в войне на 10 сентября 2026 г.

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия в войне с Украиной по состоянию на 10 сентября потеряла:

личного состава – около 1 502 390 (+1 520) человек;

танков – 12 339 (+1) ед;

боевых бронированных машин – 25 305 (+15) ед;

артиллерийских систем – 49 452 (+69) ед;

РСЗО – 2 107 (+2) ед;

средств ПВО – 1 618 (+5) ед;

самолетов – 441 (+0) ед;

вертолетов – 356 (+1) ед;

наземных робототехнических комплексов – 2550 (+16) ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня – 508 205 (+2 017) ед;

крылатых ракет – 5 103 (+0) ед;

кораблей/катеров – 35 (+0) ед;

подводных лодок – 2 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн – 146 621 (+613) ед;

специальной техники – 4 650 (+0) ед.

Поражены воздушные цели врага по состоянию на 10 сентября

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщают о поражении воздушных целей во время сегодняшней вражеской атаки, а именно:

сбито/подавлено 128 враждебных БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов.

Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника на 13 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 9 локациях.

Сохраняйте боевой дух, помогайте ВСУ, приближайте победу Украины!

Слава Украине!

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